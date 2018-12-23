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Vali Pekmez vatandaşlarla bir araya geldi

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez ve İl Emniyet Müdürü Metin Alper, hem esnaflarla hem de vatandaşlarla bir araya geldi.

Vali Pekmez vatandaşlarla bir araya geldi

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez ve İl Emniyet Müdürü Metin Alper, hem esnaflarla hem de vatandaşlarla bir araya geldi.

İl Emniyet Müdürü Metin Alper ile birlikte kent merkezindeki esnafları tek tek gezerek ziyaret eden Vali Aykut Pekmez, esnafların sorun ve sıkıntılarını dinleyerek bir süre sohbet etti. Adıyaman'a, geldiği günden bu yana halkla iç içe olan onların sorun ve sıkıntılarını her daim dinleyen Vali Aykut Pekmez, daha sonra Emniyet Müdürü Metin Alper ile birlikte kent merkezinde bulunan vatandaşlarla da sohbet etti.

Vali Pekmez vatandaşlarla bir araya geldi

Vali Pekmez vatandaşlarla bir araya geldi

Kaynak: İHA

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