Vali Recep Soytürk’ün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Kilis Valisi Recep Soytürk, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Vali Recep Soytürk, Milli birlik ve beraberliğin kaynağı olan Cumhuriyetimizin 96'ncı yıldönümünü hep birlikte büyük bir coşku ve gururla idrak ettiklerini ifade ederek, "Millet olarak istiklalimiz ve istikbalimiz için verdiğimiz müstesna bir mücadele olan Kurtuluş Savaşımızı zafere ulaştırmamızın ardından ilan ettiğimiz, özgür ve bağımsız varlığımız ile milli birlik ve beraberliğimizin kaynağı olan Cumhuriyetimizin 96'ncı yıldönümünü hep birlikte büyük bir coşku ve gururla idrak ediyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının öncülüğünde kazanılan ve tarihe altın harflerle yazılan Kurtuluş Savaşı destanının ardından kurulan Cumhuriyetimiz; azmin, kararlılığın, fedakarlığın, birlik ve beraberliğin ve egemenliğin sembolü olmuştur.Tarihimizin en büyük ve kapsamlı çağdaşlaşma hamlesi olan Cumhuriyet, getirdiği yenilikler ve atılımlarla bilime, akılcılığa ve özgür düşünceye dayalı çağdaş Türkiye'nin mayasını oluşturmuştur. Türk insanının ufkunu genişletmiş, ekonomik, sosyal ve siyasal yaşantımız görülmemiş bir dinamizm kazanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, sadece kendi vatandaşlarının değil, aynı zamanda bölgemizdeki ve dünyadaki tüm mağdurların, mazlumların, soydaş ve kardeş toplulukların da umut kaynağı haline gelmiştir.Bu itibarla, Milletimizin şanlı tarihindeki en önemli dönüm noktalarından birisi olan Cumhuriyetimizin 96'ncı yıl dönümü idrak ettiğimiz, coşkusunu en derin duygularla yaşadığımız bu günlerde, inanıyoruz ki, Hem Cumhuriyet değerlerimizin bütünlüğü hem de birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma içerisinde hareket etme düşüncesi her türlü zorluğun ve zorbalığın üstesinden gelinmesini sağlayacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle; Cumhuriyetimizin 96'ncı yıl dönümünde milletimizin sahip olduğu tüm değerlerle hissettiği bu coşku ve heyecanının gönül dünyasından hiç eksik olmamasını temenni ediyor, bu müstesna günde Cumhuriyet'i "en büyük eserim" diye tanımlayan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, bu aziz vatanın bütünlüğü ve bağımsızlığı için canlarını ortaya koyan tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyor, birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde aydınlık yarınlara emin adımlarla ulaşmamız temennisiyle tüm halkımızın Cumhuriyet Bayramını içten dileklerimle kutluyorum" ifadesine yer verdi.

Kaynak: İHA