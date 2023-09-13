Vali Şahin: “Her 10 liramızın en az 5 lirasını, eğitime harcayacağız”

Antalya Valisi Hulusi Şahin, "Bize düşen en büyük görev çocuklarımızı en iyi şekilde yetiştirmek. 21'inci yüzyılın mimarlarını bizler yetiştireceğiz. Şunu özellikle söylemek istiyorum. Her 10 liramızın en az 5 lirasını, her mesai...

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Vali Şahin: “Her 10 liramızın en az 5 lirasını, eğitime harcayacağız”

Antalya Valisi Hulusi Şahin, "Bize düşen en büyük görev çocuklarımızı en iyi şekilde yetiştirmek. 21'inci yüzyılın mimarlarını bizler yetiştireceğiz. Şunu özellikle söylemek istiyorum. Her 10 liramızın en az 5 lirasını, her mesai saatimizin de en az yarısını eğitime harcayacağız" dedi.

Vali Hulusi Şahin, Kepez Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığını ziyaret ederek Kaymakam Nusret Şahin ve Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'den ilçe hakkında detaylı bilgi aldı. İlköğretim Haftası münasebetiyle Dokumapark'ta düzenlenen etkinlikte öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi. Etkinlikteki konuşmasına 2023-2024 yılının hayırlı ve uğurlu olmasını dileyerek başlayan Vali Şahin şunları söyledi:

"Hepinize mutlu ve başarılı bir yıl diliyorum. Bize düşen en büyük görev çocuklarımızı en iyi şekilde yetiştirmek. 21'inci yüzyılın mimarlarını bizler yetiştireceğiz. Şunu özellikle söylemek istiyorum. Her 10 liramızın en az 5 lirasını, her mesai saatimizin de en az yarısını eğitime harcayacağız. Bizim birinci önceliğimiz eğitimdir. Tüm gücümüzü eğitime harcayacağız. Çünkü insanımızdan daha değerli hiçbir şeyimiz yok. Gençlerimizi iyi yetiştirirsek önümüz açıktır."

İlköğretim Haftası etkinliğin ardından Dokumapark'ta incelemelerde bulunan Vali Şahin, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'den Dokumapark'ta verilen hizmetler hakkında bilgi aldı.

Vali Şahin: “Her 10 liramızın en az 5 lirasını, eğitime harcayacağız”

Vali Şahin: “Her 10 liramızın en az 5 lirasını, eğitime harcayacağız”

Vali Şahin: “Her 10 liramızın en az 5 lirasını, eğitime harcayacağız”

Vali Şahin: “Her 10 liramızın en az 5 lirasını, eğitime harcayacağız”

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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