Vali Sarıibrahim, incelemelerde bulunduğu ilçelerde sorunları dinledi

Karaman Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, Taşeli bölgesinde bulunan Ermenek, Başyayla ve Sarıveliler ilçelerinde incelemelerde bulunarak bilgiler aldı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Vali Sarıibrahim, incelemelerde bulunduğu ilçelerde sorunları dinledi

Karaman Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, Taşeli bölgesinde bulunan Ermenek, Başyayla ve Sarıveliler ilçelerinde incelemelerde bulunarak bilgiler aldı.

İlk olarak Ermenek'te kaymakamlığını ziyaret eden Vali Sarıibrahim, burada mülki amirler ve müdürler ile bir araya gelerek Kaymakam Vekili Erdal Bilgiç'ten ilçe hakkında bilgiler aldı. Daha sonra Keleşoğlu Kültür Merkezi'nde mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya gelen Vali Sarıibrahim, "Burası farklı bir coğrafya. Ermenek baraj gölü ile daha farklı bir hava kazanmış. Farklı havası ile beraber böylesine müstesna bir coğrafyada, gerçekten müstesna insanlarla beraberiz diye düşünüyorum. Bu coğrafyayı kendi yaşadığım Trabzon ve Rize'nin coğrafyasına biraz benzettim. Buralarda da tarım yapabilmeniz için büyük mücadele vermeniz gerekiyor. Umut ediyorum görev yapacağımız süre içerisinde karşılıklı anlayış, iyi niyet, sevgi ve saygı çerçevesi içerisinde güzelliklerle birlikte oluruz. Esas olan işlerimizi takip etmemizdir. Muhtarlarımız, Cumhurbaşkanımızın ifadesi ile bizim adımıza iş yapan kişidir. Bizim onlarla iyi iletişimimizin, iyi değerlendirmelerimizin, onları hepsinden önemlisi doğru bilgilendirmeye ihtiyacımız var. Doğru bilgilendirmeler üzerine doğru işler inşa etmeye ihtiyacımız var" dedi.

Toplantının sonunda Vali Sarıibrahim, muhtarlardan köyleri hakkında bilgiler alarak, köylerdeki sorunların çözümü ile ilgili istişarelerde bulundu. İlçe esnafı ile Ermenek Belediye Başkanı Mustafa Bozcu'yu da ziyaret eden Vali Sarıibrahim, engelli bireylerin işlettiği Umut Kafede engelli bireylerle bir araya gelerek bir süre sohbet etti ve hediyelik eşya atölyesini gezdi. Sarıibrahim, Başyayla ve Sarıveliler ilçelerinde de incelemelerde bulunduktan sonra Taşeli bölgesinden ayrıldı.

Vali Sarıibrahim, incelemelerde bulunduğu ilçelerde sorunları dinledi

Vali Sarıibrahim, incelemelerde bulunduğu ilçelerde sorunları dinledi

Vali Sarıibrahim, incelemelerde bulunduğu ilçelerde sorunları dinledi

Vali Sarıibrahim, incelemelerde bulunduğu ilçelerde sorunları dinledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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