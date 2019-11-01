Vali Şentürk, çalışmaları yerinde inceledi

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, merkeze bağlı köylerde İl Özel İdaresi tarafından tamamlanan ve devam eden projeleri yerinde inceledi.

Vali Şentürk, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Halis Nalbant ve ilgili müdürlerle birlikte ilk olarak Cumalı köyünde Köylere Hizmet Götürme Birliği işbirliğinde yapılan içme suyu tesisinde incelemede bulundu. Cumalı, İlyaşca ve Beyce köyleri arasında İl Özel İdaresi tarafından 11 kilometrelik grup yolunda bitümlü sıcak karışım (BSK) asfaltlama çalışmanın standartlara uygun olarak yapılıp yapılmamasını metreyle ölçerek denetleyen Vali Şentürk, İlyasbey, Kınık, Erkoca grup köy yolunda da devam eden 5 kilometrelik BSK asfalt yapımını gerçekleştiren ekiplerle de görüştü.

İlyasbey köyünde maslak ve terfi binası ile mevcut depo onarımını incelemesi sonrası bir açıklama yapan Vali Şentürk, "Bilecik il genelinde 2019 yılında 40 kilometrenin üzerinde BSK asfaltlama çalışması yapıldı. Ayrıca ilçelerimizde de asfaltlama ve onarım çalışmaları devam ediyor. Kırsal kesimde yaşayan insanlarımıza hizmet yapacaksak, onlarla beraber yapacağız. Burada herkese görev ve sorumluluklar düşüyor. Birey olarak ve muhtar olarak da herkes kendi üzerine düşeni yapmalıdır. İhtiyaçların önceliği ve aciliyetine göre kaynaklarımızı etkili ve verimli kullanacağız. Dengeli kullanmak suretiyle köylerimize gerekli hizmetleri götüreceğiz. Ne kadar çok insana katkı sağlarsak o kadar mutlu oluruz. Bizim hedefimiz gurbette olan insanlarımızın bir ayaklarının köylerinde olmaları ve atalarından kalan toprakları, arazileri ekip biçmeleridir. Hem bütçelerine katkı sağlarlar hem de arazilerini sahipsiz bırakmamış olurlar" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA