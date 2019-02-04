Vali Şentürk, eski Devlet Bakanı Şeker’le bir araya geldi

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, iadeyi ziyaretlerinin yanı sıra ziyaretçilerini kabul etmeye devam ediyor.

Eski Devlet Bakanı Bahattin Şeker, Vali Şentürk'e nezaket ziyaretinde bulunarak, görevinde başarılar diledi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali ŞentürK, eski Devlet Bakanı Bahattin Şeker'e ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

Öte yandan, Vali Şentürk'ü, AK Parti Bilecik Gençlik Kolları Başkanı Onur Şeker ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra Karayolları Bursa Bölge Müdürü Turgay Çolak da ziyaret ederek, müdürlüğün Bilecik'teki çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Kaynak: İHA