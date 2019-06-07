Vali Şentürk huzurevi sakinleri ve gençlerle bayramlaştı

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, huzurevi sakinleri ile sevgi evlerinde kalan çocukların bayramlarını kutladı.

Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde düzenlenen bayramlaşmaya, Vali Şentürk ile eşi Münevver Şentürk, AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, 2'nci Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Murat Bulut, Vali Yardımcısı Mustafa Kemal Özgün, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uysal Ağaoğlu, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Gürses ile birlikte yaşlıları ve gençleri ziyaret ederek, bayramlarını kutladı.

Bayramların birlik, beraberlik, yardımlaşma ve dayanışma günleri olduğunu ifade eden Vali Şentürk, "Bayramlar büyüklerle küçüklerin de bir araya geldiği günler. Sizler de bizlerin büyüklerimizsiniz. Sizler devlet himayesinde olan kişiler olarak, burada bir ailesiniz. Dileğimiz, sağlık ve sıhhat içinde nice bayramlara hep birlikte ulaşabilmek. Sizleri mutlu görmek, bizleri daha mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA