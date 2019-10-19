Vali Şentürk öğrenci, veli ve öğretmenlerle buluştu

BİLECİK (AA) - Vali Bilal Şentürk, Şeyh Edebali Anadolu İmam Hatip Lisesinde öğretmen ve öğrencilerle buluştu.

Vali Şentürk, başarı çıtasının yükseltilmesinde öğrenci, öğretmen ve veli ilişkisini güçlü tutacaklarını belirterek, imkan ve kabiliyetlere uygun çalışma programları uygulayacaklarını söyledi.

''Öğrencilerin dil ve iletişim becerisinin geliştirilmesi, değerler eğitimi, sorumluluk duygusunun geliştirilmesi, akademik başarının arttırılması ve bağımlılıkla mücadele'' gibi ana başlıklar altında bir yol haritası hazırladıklarını anlatan Şentürk, ''Öncelikle öğrencilerimizi tanımalıyız. Öğrencimizin zekası, çalışkanlığı, iletişim becerisi, özgüveni gibi temel karakteristik özelliklerinin fotoğrafını çekmeliyiz. Çocuklarımızı yönlendirme noktasında işin başı öğretmenlerdir. Fatih'ler, Akşemseddin'lerle var oluyor. Şeyh Edebalilerin sayesinde Osman Gaziler yetişiyor. Bugünün Şeyh Edebalileri sizlersiniz. Çocuklarımıza okuma kültürünü, hayata hazırlama ve ifade edebilme becerisini kazandırmalıyız.'' dedi.

Öğretmenlerden, sorumluluk duygusu zaafını gördükleri çocuklara, sorumluluk yükleyecek şekilde görev dağılımı yapmalarını isteyen Şentürk, şöyle konuştu:

''Doğruluk, dürüstlük ve merhamet önemli. Dolayısıyla temel değerler açısından hem dini hem de milli değerlerimizi en iyi şekilde anlatmalıyız. Bu milletin bir parçası olmaktan dolayı ortak değerlerimiz var ki bunları en iyi şekilde bilmemiz gerekir. Bu bilince sahip çocuklar yetiştirmeliyiz. Ortalıkta nereye gideceği belli olmayan bireyler olmaması gerekir. Bunun sorumluluğu önce eğitimcilerde, sonrasında bizdedir. Öğrenci, öğretmen ve veli ilişkisini güçlü tutacağız.''

Dursun Fakıh İmam Hatip Ortaokulu'nda da Vali Şentürk başkanlığında Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, Belediye Başkan Yardımcısı Melek Mızrak Subaşı, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uysal Ağaoğlu, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, daire müdürleri, İlçe Milli Eğitim Müdürleri, muhtarlar, Okul Müdürleri ve Okul Aile Birliği Başkanları ile öğrenci ve velilerin katılımıyla, ''Bilecik'te nasıl bir eğitim istiyoruz/ hayal ediyoruz?'' başlığında eğitim istişare ve değerlendirme toplantısı yapıldı



Kaynak: AA