Vali Şentürk, öğrencilerle bir araya geldi

BİLECİK (AA) - Vali Bilal Şentürk, Bozüyük ilçesinde ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin projelerini inceledi, üniversite öğrencileriyle söyleşiye katıldı.

Şentürk, İlçe Kaymakamı Hasan Yaman ve Vali Yardımcısı Rahmi Köse ile Bozüyük Cumhuriyet İlkokulunda ''Düşünce becerileri'', ''Kodlama ve robotik atölyesi'' ve ''Ahşap atölyesi'' ile ''Akıl oyunları'' etkinliklerine katılarak, öğrencilerin çalışmalarını inceledi.

Çocuklarla sohbet eden Şentürk, şunları söyledi:

''Küçük yaşta yeteneklerini geliştirmeleri, geleceğe emin adımlarla ilerlemeleri demektir. Kazandıkları becerilerini, kendine özgü biçimde ifade etmelerinin yanı sıra yaratıcılıklarının da gelişimlerine ve var olan yeteneklerinin açığa çıkmasına etkisi olacaktır. Kendilerini ifade etmeleri, görev dağılımı yapmaları ve tasarım odaklı düşünme becerilerini değerlendirmeleri güzel. Kendilerine olan öz güvenlerini ve düşüncelerini de ortaya koymaları ayrıca mutluluk verdi. Geri dönüşüm çalışmaları yapıyorlar. İnanıyorum ki çocuklarımız bu yaşta kendilerine bir yol haritası çizmede önemli adımlar atmış olacaklar. Hepsi birbirinden yetenekli çocuklar.''

Daha sonra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerince hazırlanan ''Robot Günleri'' etkinlikleri kapsamında ''robotik kodlama'' eserlerinin bulunduğu sergiyi gezen Şentürk, öğretmen ve öğrencilerden bilgi aldı.

Bozüyük Meslek Yüksekokulunda üniversite öğrencileriyle ''söyleşi'' etkinliğinde bir araya gelen Şentürk, üniversite yıllarındaki anılarını ve mülki idare amiri olarak farklı görevlerde bulunduğunu anlattı.

Gençlere nasihatlerde bulunan Şentürk, ''Yarın hayatınızda işe yarayacağını düşünebileceğiniz konuları belirleyip, onun üzerine odaklanmalısınız. Önce gözlem yapmalısınız. İyi bir gözlemci olmalısınız. Her insan bir cevherdir. Kendinize bir alan belirleyin ki o alanda emsallerinizden daha iyi olun. Kendinizi iyi tanımalısınız. Aile bağlarınız kuvvetli olsun. Arkadaşlıklarınıza değer verin.'' diye konuştu.



Kaynak: AA