Vali Şentürk öğrencilerle buluştu

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Etimesgut Ahsen Eğitim, Kültür Sanat, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği yöneticileri ve öğrencileriyle bir araya geldi.

Vali Şentürk, Gençlik Merkezi'nde, çocukların eğitimleriyle ve davranışlarıyla arkadaşlarına örnek olmalarını, insanlara da faydalı olma arzusuyla yaşamaları tavsiyesinde bulunarak, bilgiyi doğru davranışa dönüştürmelerini istedi. Öğrendiklerini hayatlarına yansıtmalarını isteyen Vali Şentürk, "Hafızlığınızı bitirdiğinizde emsallerinize göre hayata başlarken bir adım önde olacaksınız. Hafızlık ayrı bir unvandır. Kendinize ayrı bir değer katıyorsunuz. Ayrı bir sorumluluğa sahip olacaksınız. Öncelikle birbirimizi seveceğiz. Bize kötü niyetle bakmayan herkese kapımız açık. Mazlumların da yanında olacağız. Farklı illerden ve ülkelerden bir arada olmanız, coğrafyamızın bir yansıması. Bu arkadaşlığınız ve dostluklarınız ömür boyu devam edecek. Bağlarınızı kuvvetlendirin ve birbirinizle samimi arkadaş olun. Hayatta başarılı olacaksınız, iyilikle ve doğrululukla yarışacaksınız. Fırsat buldukça gezin, ülkemizi tanımaya çalışın" dedi.

Vali Şentürk, Bilecik'in tarihi misyonunu da anlatarak kentin özel ve güzel olduğunu ifade etti.

Kaynak: İHA