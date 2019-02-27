Vali Şentürk sporcular ve gençlerle bir araya geldi

BİLECİK (AA) - Vali Bilal Şentürk, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ziyaretinde sporcular ve gençlerle bir araya geldi.

Vali Şentürk, müdürlüğün tesisleri ile sportif faaliyetleri hakkında İl Müdürü Aslan Yıldız'dan brifing alarak, tesislerde incelemede bulundu.

Atatürk Spor Salonu'nda badminton eğitimi alan sporcular ve aileleriyle sohbet eden Şentürk, daha sonra okçuluk antrenmanını izledi. Badminton ve okçuluk hakkında antrenörlerden bilgi alan Şentürk, çocuklarla badminton oynadı ve ok atışı yaptı.

Edebali Stadı'nda da incelemelerde bulunan Şentürk, bayan futbol takımı ile atletizm antrenmanını izleyerek, futbolcularla top oynadı. Burada sporculara nasihatlerde bulunan Şentürk, "Sporu öncelikle kendi sağlığımız için yapacağız. Disiplin olmadan başarı elde edemeyiz. Disiplinli çalışmayı hayatınızın farklı aşamalarına taşıdığınız zaman mutlaka başarılı olursunuz. Örnek ve seçilen kişi oluyorsunuz." dedi.

Yüzme havuzunda kurs gören öğrencileri ve halter antrenmanını da izleyen Şentürk, Gençlik Merkezi Has Oda'da gençlerle bir araya gelerek, branşlarında başarılı olan sporcuları ödüllendirdi.

Branşlarında başarılı olan sporcularla gurur duyduğunu ve başarılarının devamını dileyen Şentürk, şöyle konuştu:

"Sorumluluk gerektiren bir görevi yürütüyoruz. Şeyh Edebali'nin 'İnsani yaşat ki devlet yaşasın' sözü ne kadar anlamlı. Milleti yaşatırsanız, devlet yaşar. Geçmişimizle gurur duyuyoruz. Dünyadaki en büyük mücadeleler bu topraklarda verilmiş. Bu toprakları vatan edinmişiz kendimize. Bizim hayat felsefimiz, olağanın üstünde çaba sarf etmek olmalı. Başarılı olmak için öncelikle kendimize inanmalıyız. Birbirimizi sevmeliyiz ve saymalıyız. Ülkemizin iyi yetişmiş insanlara ihtiyacı var. Ne iş yaparsak yapalım, onu en iyi yapanlardan olalım. Hedefinizi ortaya koyun. Üstesinden gelemeyeceğiniz hiçbir zorluk yok. Önce buna inanmalıyız. Hep beraber üretmeliyiz. Sizler gençsiniz, onun için seyreden değil seyredilen olun. Seyredilen olmak için çok çalışın. Kendinizi geliştirin."



Kaynak: AA