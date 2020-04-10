Vali Şentürk, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümünü anonsla kutladı

BİLECİK (AA) - Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Türk Polis Teşkilatı'nın 175. kuruluş yıl dönümünü polis telsizinden anonsla kutladı.

Şentürk, anonsta tüm polis memurlarına millete hizmet noktasında başarılı görevler diledi.

Polislerin gece gündüz canı pahasına sahada, riskli ortamlarda görev yaptığını ifade eden Şentürk, "Öncelikle kendi güvenliğinizi sağlamanız bizim için önemli bir beklentidir. Sizler sağlıkla güvenle görev yapacaksınız ki insanlarımızda huzur içerisinde yaşayabilsinler." dedi.

Şentürk, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelenin de kararlılıkla sürdürülmesi için polislerden gayret beklediğini kaydederek, "İlimizde de son zamanlarda çok hızlı bir şekilde bu korona virüsünün yaygınlık gösterdiğine şahidiz. O yönüyle özellikle toplu merkezlerde, pazarlarda ve yol kontrollerinde kendi güvenliğinizi de sağlayarak sıkı denetimlerde bulunmanızı bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA