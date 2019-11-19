Vali Şentürk’ten, Çevik Kuvvet ve Bölge Trafik Şubesine ziyaret

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Çevik Kuvvet ve Bölge Trafik Şube müdürlüklerini ziyaretinde polis memurlarıyla bir araya geldi.

Vali Şentürk, Bilecik-İstanbul kara yolu üzerinde bulunan şube müdürlüklerini İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal ve müdür yardımları ile şube müdürleriyle birlikte ziyaretinde, polis memurlarıyla bir süre sohbet ederek, müdürlüklerin çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Görevlerini yaparken tedbiri hiçbir şekilde elden bırakmamalarını isteyen Vali Şentürk, "Tedbirimizi her zaman alacağız. Üzücü bir olay yaşadık. Şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum. Her açıdan güvenliğinizi öncelikle alın. Bunun yanında ülkemizin ve milletimizin güvenliği ve huzuru için çalışacağız. Görevimizi yaparken adaletten şaşmayacağız, vatandaşa güven vereceğiz. Huzurlu ve verimli çalışma ortamı oluşturacağız. Kendinizin ve vatandaşın güvenliğini önemseyin. Bilecik huzurlu bir il. Özverili çalışmalarınızdan dolayı emniyet teşkilatına teşekkür ediyorum" dedi.

Vali Şentürk daha sonra açık atış poligonunda da incelemede bulunarak, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal'dan bilgi aldı.

Kaynak: İHA