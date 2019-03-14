Vali Şentürk'ten İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne ziyaret

BİLECİK (AA) - Vali Bilal Şentürk, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünü ziyaret etti.

Vali Yardımcısı Akın Yılmaz, İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, İl Müdür Yardımcısı ile Şube Müdürleri tarafından karşılanan Vali Şentürk, Bilecik'te yürütülen tarımsal çalışmalar ve projeler hakkında bilgi aldı.

Bilecik'in tarım ve hayvancılık sektöründe önemli bir potansiyelinin bulunduğunu belirten Şentürk, şunları kaydetti:

''Tarım ve hayvancılık sektörünün hızlı gelişmesi, iyileşmesi ve istenilen seviyeye gelmesi için teşkilatın, gelişen ve değişen teknolojiyi ve metotları kullanması yönünde çiftçilerle her zaman birlikte olması gerekir. Çiftçilerimizi teknik açıdan desteklersek arazilerimiz daha verimli kullanılacaktır. Bilecik ekonomisinin temellerinden biri tarım sektörü. Tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi için hazırlanan projelere her zaman destek vereceğiz.''

Yoldaş da müdürlüğün personel, bina, lojman, tesis ve araç durumları, tarım arazilerinin sulanması, ilin hayvan varlığı, bitkisel ve hayvansal üretim, organik tarım desteklemeleri, genç çiftçilerin desteklenmesi projesi, tarıma dayalı ekonomik yatırımların desteklenmesi projesi ile tarımsal örgütlenme ve kooperatif çalışmaları hakkında sunum yaptı.



Kaynak: AA