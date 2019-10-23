Vali Seymenoğlu: “PTT’nin önümüzdeki yüzyıllarda da başarıya ulaşacağına inanıyorum”

Türkiye'nin en köklü kuruluşlarından biri olan PTT A.Ş., bu yıl 179. yaşını kutluyor. İki asra yaklaşan tecrübesi ile vatandaşlara hizmet veren PTT A.Ş., bir dünya markası olma vizyonu doğrultusunda çalışmalarına devam ediyor.

PTT Teşkilatının kuruluşunun 179. yıl dünümü sebebiyle Vali Ömer Seymenoğlu, PTT Isparta Başmüdürlüğü personelini kabul etti. PTT teşkilatının kuruluşunun 179. yılını kutlayan Vali Seymenoğlu, kurumun Osmanlı'dan günümüze gelen sayılı kurumlardan biri olduğunu belirterek, "Bu geçmiş sizleri ve kurumunuzu güçlü kılıyor" dedi.

Vali Seymenoğlu, "İl Valisi olarak geçmişten bugüne ulaşan kurumları çok önemsiyorum tarihimizle geçmişimizle, atamızla bir bağ kuruyor, köprü vazifesi görüyor. PTT'nin günümüz teknolojik gelişmelerinden de faydalanarak önümüzdeki yüzyıllarda da başarıya ulaşacağına inanıyorum" dedi.

Isparta'da 56 merkeze hizmet verdiklerini belirten PTT Başmüdürü Baki Yılmaz ise 2023 yılı hedeflerine ulaşmak için çalışmaya devam ettiklerini belirterek gösterdiği yakın ilgiden dolayı Vali Seymenoğlu'na teşekkür etti.

Kaynak: İHA