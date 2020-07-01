Vali Şıldak Askeri komutanları ziyaret etti

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Balıkesir Valiliği görevine başlayan Hasan Şıldak kendisini ziyaret eden askeri komutanlar ile Adalet komisyonu Başkanını ziyaret etti.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Ertem Küçük'e iade-i ziyarette bulundu. Vali Şıldak, Adalet Komisyonu Başkanı ile bir süre görüştü. Adalet Komisyonu Başkanı Küçük, Vali Hasan Şıldak'a nezaketlerinden dolayı teşekkür ederek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirtti.

Daha sonra Vali Şıldak, Kara Astsubay MYO Komutanı Topçu Alb. Yüksel Kolcu'yu ziyaret etti. Kara Astsubay MYO Komutanı Topçu Alb. Yüksel Kolcu tarafından karşılanan Vali Şıldak şeref defterini imzalayarak Albay Kolcu ile bir süre görüşerek, çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Vali Hasan Şıldak, Bakım, Mühimmat Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Bakım Albay Mehmet Gücü'ye de iade-i ziyarette bulundu. Bakım, Mühimmat Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Bkm. Alb. Mehmet Gücü tarafından karşılanan Vali Hasan Şıldak şeref defterini imzalayarak Albay Gücü'den çalışmaları ile ilgili bilgi aldı.

Kaynak: İHA