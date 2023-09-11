Vali Şıldak şehit ve gazileri unutmadı

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Eyyübiye ilçesine bağlı Harran Kapı Mezarlığı'ndaki şehit kabirlerini ziyaret ederek, karanfil bırakıp dua etti. Şehit yakınları ve gazilerle de bir araya gelen Vali Şıldak, "Size olan minnet duygularımız ve saygımız sonsuz. Bütün kurumlarımız ve devletimizin bütün kapıları size her zaman açıktır" dedi.

Akşam saatlerinde Şehit ve Gazi Yakınları Derneği Başkanı Bekir Kılcı ve İl Müftüsü Ramazan Tolan'la birlikte Harran Kapı Mezarlığı'ndaki şehit kabirlerini ziyaret eden Vali Şıldak, şehit yakınlarıyla da yakında ilgilendi. Vali Şıldak, şehit yakınlarının talebi üzerine kabristanda bulunan kabirlerin bakım ve onarım çalışmalarının bir an önce yapılması için talimat verdi. Daha sonra Türkiye Muharip Gaziler Derneği Şanlıurfa Şubesi'ne geçen Vali Şıldak, burada Dernek Başkanı Hasan Aslan ve Kıbrıs gazileri tarafından karşılandı. Gazilerin de tıpkı şehitler gibi gönüllerde olduğunu belirten Vali Şıldak, dernekteki gazileri tanımış olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Şehit Aileleri Derneği ziyaretinde ise Başkan Mehmet Yavuz ile şehit ve gazi yakınları tarafından karşılanan Vali Şıldak, şehitlere olan şükran duygularını dile getirdi. Dernek içerisindeki şehitlik panosunu da inceleyen Vali Şıldak, şehit yakınlarının her zaman yanlarında olacaklarını söyledi. Son olarak Şehit ve Gazi Yakınları Derneği ziyaretinde dernek üyeleriyle tek tek tanışan Vali Şıldak, "Sizler bu ülkenin vatan olarak muhafazasında, topraklarımızın korunmasında, Cumhuriyetimizin devamında bu işe gönül vermiş, başınızı koymuş, kanınızı akıtmış insanların ya yakınlarısınız ya da gazilerimizsiniz. Size olan minnet duygularımız ve saygımız sonsuz. Bütün kurumlarımız ve devletimizin bütün kapıları size her zaman açıktır. Bu vesileyle ahirete intikal etmiş gazilerimizi ve bütün şehitlerimizi rahmetle anıyoruz" ifadelerini kullandı.

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Vali Şıldak, dernek ziyaretlerinde şeref defterlerini imzalayarak, dernek üyeleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)