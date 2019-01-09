Vali Şıldak: "Uyuşturucu ile mücadelede hep birlikte çalışmalıyız"

Burdur Valisi Hasan Şıldak, mahalle ve köy muhtarları toplantısında uyuşturucu ile mücadelede hep birlikte çalışılması gerektiğini söyledi.

Burdur Öğretmenevi'nde Vali Hasan Şıldak başkanlığında "Bağımlılıkla Mücadele" toplantısı düzenlendi. Toplantıda İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan "bağımlılıkla mücadele" konusundaki Türkiye ve il genelindeki istatistiksel veriler incelenerek yapılması gerekenler ele alındı.

Vali Hasan Şıldak, uyuşturucuyla mücadelenin devletin bütün kademelerinin desteğinin yanı sıra halkın temsilcileri olan muhtarların bu işe gönül vermesiyle başarılacak bir konu olduğunu söyledi.

Bu konuda kolluk kuvvetlerinin güzel çalışmalar ortaya koyduğunu ifade eden Şıldak, bütün illerde bu işin üzerine gidildiğini, bağımlılıkla mücadelenin inanarak ve samimi olarak konuya ilgi gösterme meselesi olduğunu belirtti. Vali Şıldak, "Meseleyi biz sıradan bir iş olarak ele alırsak bir adım ilerleyemeyiz. Uyuşturucuda mücadele ettiğimiz şer odakları çok komplike çalışıyorlar. Burada büyük sermaye söz konusu. Terör örgütleri uyuşturucu ile besleniyor. PKK'nın en önemli gelir kalemi uyuşturucu kaynaklı. Mesele sıradan bir mesele değil, bununla biz sıradan bir asayiş olayı gibi mücadele edersek başarı sağlayamayız. İçişleri Bakanlığımız bu konuyu yakından takip ediyor, bu konuyu toplumun her kademesine yayarak ortaya konulan iradeyi vatandaşlara da yansıtmak ve sizlerden destek almak istiyoruz. Bunu yaparak bu mücadelede mesafe aldığımızı görüyoruz" dedi. Burdur Valisi Hasan Şıldak ayrıca valilik olarak oluşturulan "Açık Kapı" birimine başvuran vatandaşların sorunlarının 7 iş gününde çözüme kavuştuğunu kaydetti.

Toplantıda Burdur Valisi Hasan Şıldak, daha sonra muhtarların talep ve önerilerini dinledi.

Toplantıya Vali Yardımcısı Mehmet Yıldız, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Orhan Kılıç, Ağlasun Kaymakam Vekili Harun Reşit Han, Altınyayla Kaymakamı Sedat Özdemir, Bucak Kaymakamı Yalçın Sezgin, Çavdır Kaymakam Vekili Büşra Uçar, Çeltikçi Kaymakamı Abdullah Özübek, Gölhisar Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, Karamanlı Kaymakam Vekili Abdulselam Bıçak, Kemer Kaymakamı Uğur Köroğlu, Tefenni Kaymakamı İlker Eker, Yeşilova Kaymakamı Abdulhamit Karaca ile merkez mahalle ve köy muhtarları katıldı.

Kaynak: İHA