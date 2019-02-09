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  3. Vali Şimşek yangın çıkan camiyi inceledi

Vali Şimşek yangın çıkan camiyi inceledi

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, yangın meydana gelen tarihi Alaaddin Caminde incelemelerde bulundu.

Vali Şimşek yangın çıkan camiyi inceledi

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, yangın meydana gelen tarihi Alaaddin Caminde incelemelerde bulundu.

Kentin simgelerinden olan tarihi Alâeddin Camii'nde cuma namazı öncesi henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmıştı.

İçeride kimsenin bulunmadığı sırada çıkan yangın, itfaiye tarafından kısa sürede söndürülmüştü. Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan, Ak Parti Niğde Milletvekilleri Yavuz Ergun, Selim Gültekin Alaaddin Caminde incelemelerde bulundu. Yangının elektrik kontağından çıktığı üzerinde durulurken, yangında tarihi dokuların zarar görmediği, 3 tane halının yandığı öğrenildi.

Vali Şimşek yangın çıkan camiyi inceledi

Vali Şimşek yangın çıkan camiyi inceledi

Kaynak: İHA

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