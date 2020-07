Vali Sonel: "Ünye yaşanılacak bir şehir”

Ordu Valisi Tuncay Sonel, Ünye'nin yaşanılacak bir şehir olduğunu söyledi.

Ordu Valisi Tuncay Sonel, Ünye'de devam eden Organize Sanayi Bölgesi, Üniversite Yerleşkesi, Ünye Kalesi, Kültür Merkezi, Binicilik Tesisleri, Liman ve Asarkaya Kent Ormanı'nda yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Ünye'de yapılan ve yapılması planlanan projeleri takipçisi olacağını ifade eden Vali Sonel, "Ünye öncelikle yaşanılacak bir şehirdir. Tunceli'den gelmemizin ardından Karadeniz gibi bir sahil şeridinde bulunan bu şirin ilçemizde önceliğimiz vatandaş odaklı çalışmaların takipçisi olmaktır. Bu gün her yapılan yatırım veya proje geleceğimiz açısından önem arz etmektedir. Görevde olduğumuz süre içerisinde öncelikle şehirlerimize yapılan her plan ve programlarımızın takip etmeyi kendimize görev edindik. Bu anlamda bizler sadece bir şehrin valisi veya yetkilisi olurken, bir yandan da halkımızın istek ve sorunlarını yerinde çözmek için çabalıyoruz. Ayrıldığımız şehrimizden ne kadar özlem duyarak buralara kadar gelsek bile her şehrimizin bizler için birer görev yeri olduğu ve sorumluğumuzu bizlere hatırlattığının farkındayız. İnşallah siz değerli hemşehrilerimiz ve vatandaşlarımızla birlikte bu şehirde yapılması planlanan her projemizde ve hizmetlerimizle beraber hareket edeceğimizi bilmenizi isterim" dedi.

Vali Sonel daha sonra Ünye'de devam eden projeleri yerinde inceledi. Ziyarete ayrıca Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve kurum amirleri eşlik etti.

Kaynak: İHA