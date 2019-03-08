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Vali Soytürk öğretmenlerle bir araya geldi

Kilis Valisi Recep Soytürk, Polateli ilçesindeki Vali Güner Özmen Ortaokulunu ziyaret ederek öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Vali Soytürk öğretmenlerle bir araya geldi

Kilis Valisi Recep Soytürk, Polateli ilçesindeki Vali Güner Özmen Ortaokulunu ziyaret ederek öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Polateli Kaymakamı Mahmut Şener'den ilçedeki eğitim durumu hakkında bilgi alan Vali Soytürk, öğrenciler ile sohbet etti. Daha sonra öğretmenler ile bir araya gelen Vali Soytürk, Polateli ilçesinde eğitimin kalitesinin arttırılması için öğretmenlerin görüşlerini aldı. Vali Soytürk, başarılı öğretmenleri ödüllendireceğini ifade ederek, "Eğitimde başarılı öğrencileri de ödüllendireceğiz. Bu başarıda katkısı olan öğretmenlerimizi de ödüllendireceğiz" diye konuştu.

Vali Soytürk öğretmenlerle bir araya geldi

Vali Soytürk öğretmenlerle bir araya geldi

Kaynak: İHA

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