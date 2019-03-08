Vali Su: “Akdeniz Meyve Sineği oranını yüzde 40’tan yüzde 1’in altına indirmeyi başardık”

MERSİN (İHA) – Mersin Valisi Ali İhsan Su, meyvelerin en önemli zararlılarından biri olan Akdeniz Meyve Sineği ile mücadele kapsamında önemli bir başarıya imza attıklarını belirterek, "İlimiz için 2018'de yaptığımız mücadele ile yüzde 40'larda olan sineği yüzde 1'in altına indirdik" dedi.

Meyvelerin en önemli zararlılarından biri olan ve ihracata çok büyük olumsuz etkileri bulunan Akdeniz Meyve Sineğinin ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalar ve mücadele yöntemleri Mersin'de masaya yatırıldı. Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Akdeniz Meyve Sineği İle Mücadele" panelinde, 2018 yılında Mersin genelinde yapılan çalışmalar ve sonuçları ele alındı. Bir otelde gerçekleştirilen panele, Mersin Valisi Ali İhsan Su, Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Bitki Sağlığı ve Karantina Daire Başkanı Murat Şahin, AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Şahin ve Mersin İl Tarım ve Oman Müdürü Arif Abalı, üreticiler, ziraat mühendisleri ve ilgili kurumların yetkilileri katıldı.

"Kalkınma Bakanlığı projemize 10,5 milyon TL destek verdi"

Panelin açılış konuşmasını yapan Mersin İl Tarım ve Orman Müdürü Arif Abalı, Akdeniz Meyve Sineğinin, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye ve Mersin'de de yaş meyve üretim ve ticaretini etkileyen en önemli zararlılardan biri olduğunu söyledi. Abalı, zararlının doğrudan ürün kaybına neden olduğu gibi ihracatta toleransının sıfır olması nedeniyle bulaşık ürünlerin Türkiye'ye iade edilmesine ve ihracatın engellenmesine kadar giden ekonomik kayıplara da neden olduğunu belirtti.

Yaklaşık 4 yıldır Mersin ve bölgesinde Akdeniz Meyve Sineğinin büyük hasar verdiğine dikkat çeken Abalı, "İlimizde 2016 yılında sadece Toroslar ve Mezitli ilçesi şeftali üretim alanlarında 20 bin ton ürün ve 16 milyon TL ekonomik zarar meydana gelmiştir. Bu ekonomik kaybın önlenmesi amacıyla kamu kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarıyla hem sert çekirdekli hem de narenciyeye zarar veren bu zararlıya karşı nasıl mücadele yapacağımızı çalıştık ve projeler hazırladık. 2017 yılında "Mersin İli Toroslar ve Mezitli İlçesi Şeftali Alanlarında Akdeniz Meyve Sineği İle Biyoteknik Mücadele Projesi" hazırlayarak Kalkınma Bakanlığı'na sunduk. Bakanlık tarafından projemiz, 2018-2020 yıllarını kapsayan 3 yıl süreyle ve 10,5 milyon TL bütçeyle desteklendi" diye konuştu.

"Toplu mücadeleyle zararlı oranı yüzde 0,8'e kadar düşürüldü"

2018'de proje kapsamında gönderilen 3 milyon TL ile 160 bin tuzak alarak üreticilere dağıttıklarını dile getiren Abalı, projenin yaklaşık 20 bin dekar alanda 2 bin 519 üreticiye ait şeftali alanında uygulandığını kaydederek, şunları söyledi: "2017 yılında yüzde 40 düzeyinde olan bulaşık meyve oranı 2018 yılında yüzde 0,8'e kadar düşürüldü, üretim maliyeti azaldı, ürün kaybı önlendi, üretici geliri, ürün birim fiyatı ile ürünlerin iç ve dış pazarlarda pazarlama kapasitesi arttı."

Türkiye'de bir ilk; AMS Takip Programı

Çalışmalar çerçevesinde üreticilere ve ilgili sektörlere de eğitimler verildiğini aktaran Abalı, ayrıca Mersin Valiliği koordinasyonunda üreticilere 300 bin adet siyah plastik poşet dağıtılarak, bahçelerde hasat artığı olan bulaşık meyvelerin toplanarak imha edilmesinin sağlandığını anlattı. Abalı, Türkiye genelinde Adana Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü koordinatörlüğünde Mersin de dahil olmak üzere 45 ilde Akdeniz Meyve Sineği Takip Projesi yürütüldüğünü, Mersin'deki sabit istasyonlarda Akdeniz Meyve Sineği popülasyonu sayımları yapıldığı bilgisini verdi. Abalı, "Türkiye'de ilk olarak ilimizde Akdeniz Meyve Sineği popülasyonunun anlık olarak takip edilmesini sağlayan AMS Takip Programı oluşturuldu ve halen kullanılmaktadır. Bu sayede popülasyon artışlarını anlık yorumlayıp toplu mücadele alarmları vermeye başladık ve başarılı olduk" ifadelerini kullandı.

"Bu yıl da eylem planımız var"

Bitki Sağlığı Ve Karantina Daire Başkanı Murat Şahin de özellikle Akdeniz bölgesinde turunçgil üretiminin milli ekonomiye katkısını bildiklerini ve üreticilerin daha kaliteli ve yüksek verim alması için bakanlık olarak gerekenleri yapmaya çalıştıklarını söyledi. Bu çerçevede, Akdeniz Meyve Sineği oranının önemli ölçüde arttığını dile getiren Şahin, "Ürün kayıplarına neden olan bu zararlının önlenmesi için sadece bakanlık olarak harekete geçmemiz yetmiyor; tüm tarafların üzerine düşeni yapması gerekiyor. Bu çerçevede bir eylem planımız var. Geçen yıl uyguladık eksikleriyle birlikte ama gördük ki, burada bir başarı var. Akdeniz Meyve Sineğinin popülasyonunun kırılması yönünde bir aşama kaydedildiğini hepimiz gördük. 2019 yılında da mücadele için bir eylem planımız var. Yine tüm tarafların bu işin taşın altına elini koymasını bekliyorum. Aksi halde başarıdan söz edilemez" dedi.

Bakanlık olarak bu zararlıyı il ve ilçe müdürlerinde teknik ekipler oluşturarak ziraat mühendislerinden takip edeceklerini ifade eden Şahin, "Arazide bu arkadaşlarımızdan elde ettiğimiz verileri üreticilerle, sektörle, üniversite ile paylaşacağız. Bu zararlının çoğalma kaynağı olan meyve atıklarının imhası önemli. Ayrıca, Nisan ayının başından itibaren topraktan çıkan bu zararlı, sonra çoğalmaya başlayacak. Topraktan çıkmadan önce toprak işlemesi önemli bir popülasyonu kıracaktır" diye konuştu.

Vali Su: "Akdeniz Meyve Sineği oranını yüzde 40'tan yüzde 1'in altına indirmeyi başardık"

Vali Su ise Akdeniz Meyve Sineğinin meyvelere zarar verme noktasında en büyük zararlılardan birisi olduğunun altını çizerek, "Ama hükümetimiz, devletimiz, ilgili bakanlığımız ve il müdürlüklerimiz komple bir mücadele ile geçen yıl ciddi bir mücadele gerçekleştirdi. Biz de ilimiz için 2018'de yaptığımız mücadele ile yüzde 40'larda olan sineği yüzde 1'in altına indirdik. Gerçekten önemli bir başarıydı. Bir taraftan 160 binin üzerinde kapan, diğer taraftan 300 bin adet poşet dağıttık. Yine çiftçilerimizi bilgilendirdik, ilaçlama yaptık ve komple bir mücadeleyle şu anda yüzde 1'in altına indirmiş durumdayız. O anlamda geçen yıl çiftçilerimizin ürünleri daha kaliteli oldu ve daha iyi fiyatlarla ürünlerini satmış oldular. Bundan sonra da mücadele sürecek. Biz, bize düşeni devlet, müdürlük, tarım teşkilatı olarak yapmaya çalışacağız. Çiftçilerimiz de kendilerine düşeni yapacaklar. Bu yıl da yine kapan dağıtımını gerçekleştireceğiz. Akdeniz Sineği ile mücadelede en iyi sonucu almaya, yüzde 1'in altında tutmaya gayret edeceğiz. Tarım İl Müdürlüğü ile bir önemli proje daha gerçekleştiriyoruz; bunların takip sistemini devreye koyduk. Nerede ne kadar popülasyon var takip edebiliyoruz. Hep birlikte sinerji ve enerjiyi birleştirirsek Akdeniz Meyve Sineğiyle mücadelede ilimiz özelinde ve bölgemizde ciddi bir başarı yakalamış olacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA