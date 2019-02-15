Vali Su: “Genç girişimcilere yol gösterecek mentörler yetiştireceğiz”

MERSİN (İHA) – Mersin Teknopark'ın 5 Avrupa ülkesiyle ortak gerçekleştireceği, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın da ortaklar arasında yer aldığı AB projesi kapsamında "Genç Teknoloji Girişimcileri İçin Mentor Yetiştirme Programı" Mersin'de başladı. Mersin Valisi Ali İhsan Su, "Genç girişimcilere yol gösterecek mentörler yetiştireceğiz" dedi.

Mersin Teknoloji Geliştirme Bölgesi koordinatörlüğünde, Estonya, Fransa, İspanya, Portekiz ve Yunanistan olmak üzere 6 ülkenin ortaklığı ile yürütülen Erasmus + Projesi "MENTECH: Genç Teknoloji Girişimcileri İçin Mentor Yetiştirme Programı"nın açılış toplantısı, Mersin Valisi Ali İhsan Su başkanlığında Suphi Öner Öğretmenevinde gerçekleştirildi. Toplantıya, Mersin Teknopark Yönetim Kurulu Üyeleri, projenin yurtdışı ortakları ve yerel paydaşlar katıldı.

"Program bütçesi yaklaşık 174 bin 930 Euro'dur ve 24 ay süreyle devam edecek"

Açılış toplantısının bitiminde düzenlenen basın toplantısında Vali Su, projeyle ilgili bilgi verdi. Mersin'de önemli bir Avrupa Birliği (AB) projesinin gerçekleştirilmesi için ilk toplantıyı yaptıklarını belirten Su, projenin "MENTECH: Genç Teknoloji Girişimcileri İçin Mentor Yetiştirme Programı" olduğunu söyledi. "Bu projeyle inanıyorum ki, teknolojik alanda genç girişimciler için çok faydalı olacak, onlara yol gösterecek mentörleri yetiştirmiş olacağız" diyen Su; Estonya, Fransa, İspanya, Portekiz ve Yunanistan'daki teknoparkların yöneticileri ile Mersin Teknopark'ın programın paydaşlardı arasında yer aldıklarını ifade etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Mersin Üniversitesi ve Akdeniz İhracatçı Birlikleri'nin de projede yer aldığını dile getiren Su, "Program bütçesi yaklaşık 174 bin 930 Euro'dur ve 24 ay süreyle devam edecek bir programdır. İnanıyorum ki, bu program çerçevesinde hem değişik ülkelerden gelen değerli insanların fikirlerini almış olacağız hem bizim fikirlerimizle oluşturacağımız bir program çerçevesinde 24 ay boyunca genç girişimcilerimize faydalı olacak mentörleri yetiştirmiş olacağız. Programa katılım sağlayan, desteği olan herkese çok teşekkür ediyorum. Programın başarıyla geçmesini ve program sonucunda da güzel veriler elde etmeyi temenni ediyorum" diye konuştu.

Girişimciliğin önemine vurgu yapan Su, "Yeni fabrikaların kurulması, yeni işletmelerin ortaya çıkması, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi mutlaka girişimciyle mümkün olmaktadır. Bu çerçevede de devletimiz, hükümetimiz girişimcilere son dönemde çok ciddi katkılar sunmaktadır" ifadelerini kullandı.

Avrupa Komisyonunu temsilen hareket eden AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından koordine edilen Erasmus+ Programı Gençlik İçin Stratejik Ortaklıklar kapsamında desteklenen proje, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Mersin Üniversitesi, Akdeniz İhracatçı Birlikleri, Madan Teknopark/Portekiz, Tartu Teknopark/Estonya, Espaitec Teknopark/İspanya, Girit Teknopark/Yunanistan, Sophia Antipolis Teknopark/Fransa ortaklığında yürütülecek.

Kaynak: İHA