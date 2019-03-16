Vali Su: “Mersinimize sahip çıkmaya var gücümüzle çalışıyoruz”

MERSİN (İHA) – Mersin Valisi Ali İhsan Su, Atatürk'ün öğüdü doğrultusunda Mersin'e sahip çıkmaya var güçleriyle çalıştıklarını belirtti.

Vali Su, Atatürk'ün Mersin'e gelişinin 96. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Mesajında, Mersin'in "kadim medeniyetlerin buluşma noktası" olarak tanımlayan Su, "Kadim medeniyetlerin buluşma noktası Mersinimize büyük bir güven ve derin bir sevgi duyan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Mersin'e gelişinin 96. Yıl dönümünde, O'nun öğüdü doğrultusunda Mersinimize sahip çıkmaya ve tüm Mersinliler bir ve bütün olarak ilimizi çağdaş medeniyet seviyesinin üzerine taşımaya var gücümüzle çalışıyoruz. Bu ruh ve azimle Mersinliler olarak 96 yıl önceki heyecan ve coşkuyu hissediyor, O'nu saygı ve minnetle anıyor, tüm Mersinli hemşehrilerime sevgi ve saygılarımı sunuyorum" dedi.

Kaynak: İHA