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Vali Su, Tepeköy Mahallesinde incelemelerde bulundu

MERSİN (İHA) – Mersin Valisi Vali Ali İhsan Su, merkez Mezitli ilçesine bağlı Tepeköy Mahallesinde incelemelerde bulunarak, vatandaşlarla bir araya geldi.

Vali Su, Tepeköy Mahallesinde incelemelerde bulundu

MERSİN (İHA) – Mersin Valisi Vali Ali İhsan Su, merkez Mezitli ilçesine bağlı Tepeköy Mahallesinde incelemelerde bulunarak, vatandaşlarla bir araya geldi.

Vali Su'ya Tepeköy ziyaretinde, Vali Yardımcısı Süleyman Deniz ve Mezitli Kaymakamı Emin Sait Karahaliloğlu eşlik etti. Ziyarette, eski Tepeköy İlkokulu yerleşkesinde incelemelerde bulunan Su, okulla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

İncelemelerinin ardından Tepeköy meydanındaki bir kıraathaneye geçen Su, burada vatandaşlarla çay içerek sohbet etti. Su, vatandaşların sorun ve taleplerini de dinledi.

Vali Su, Tepeköy Mahallesinde incelemelerde bulundu

Vali Su, Tepeköy Mahallesinde incelemelerde bulundu

Kaynak: İHA




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