Vali Süleyman Elban, İl Pandemi Kuruluyla bir araya geldi

Adana Valisi Süleyman Elban, normalleşme süreci kapsamında korona virüs salgınından korunmak amacıyla il genelinde alınan önlemleri görüşmek, son günlerde pozitif vaka sayısında görülen artışı değerlendirmek ve alınması gereken yeni tedbirleri belirlemek üzere İl Pandemi Kurulu'yla bir araya geldi.

Makam toplantı salonunda gerçekleştirilen ve Vali Yardımcısı Huriye Küpeli Kan, İl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Özer ile ilgili yetkililerin katıldığı toplantıda Vali Elban'a pandemi sürecinde şimdiye kadar il genelinde yapılan çalışmalarla ilgili brifing eşliğinde bilgiler verildi. Aldığı bilgiler doğrultusunda bir değerlendirmede bulunan Vali Elban, virüs salgınının ülkemizde görüldüğü ilk günden itibaren devlet tarafından yoğun bir mücadele verildiğini belirterek, "Adana'da gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda elde edilen tüm kazanımların korunması ve ilimiz genelindeki son durumun daha da iyiye gitmesi için çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz. Bizler bu yönde çalışırken vatandaşlarımızdan isteğimiz tedbirli olmaları ve "3 Altın Kural" olarak belirlenen fiziki mesafeyi koruma, maske kullanma ve el hijyenine önem göstererek kendilerini salgından azami ölçüde korumaya çalışmalarıdır. Biz de alacağımız önlemler ve yapacağımız çalışmalarla, ilimizdeki pozitif vaka sayısının düşmesini hatta yeni vakaların görülmemesini gerçekleştirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Vali Süleyman Elban, salgının bir an evvel bitmesi ve hayatın normale dönmesi için herkesin üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesinin önemli olduğunu dile getirdi.

Toplantı, karşılıklı görüş alışverişinde bulunulması ve yapılan çeşitli değerlendirmelerin ardından sona erdi.

Kaynak: İHA