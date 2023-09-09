Vali talimat verdi, dilencilere operasyon yapıldı

Son zamanlarda vatandaşların Erzurum'da artan dilenci sayısına ilişkin sosyal medya hesapları üzerinden vermiş oldukları tepkiye duyarsız kalmayan Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, "Gerekeni yapacağız" şeklindeki cevabı uygulamadı yerini buldu.

Vali Mustafa Çiftçi'nin "Gerekeni yapacağız" paylaşımı üzerine emniyet ekipleri harekete geçti. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan uygulamalarda:

"İlimiz Yakutiye, Palandöken ve Aziziye İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediye Başkanlığı Zabıta Daire Başkanlığı görevlilerince 08.09.2023 günü halkın yoğun olduğu yerlerde dilenci şahıslara yapılan uygulamada; 42'si yabancı uyruklu şahıslar olmak üzere toplam 63 şahsa işlem yapılmış, 5 bin 185 lira paraya el konularak mülkiyeti kamuya geçirilmiştir."

Vatandaş ne paylaşmıştı?

Umuma açık alanlarda sürekli dilencilerle karşılaşmaktan rahatsız olan vatandaşlar sorunu sosyal medyaya taşıdı. Vali Mustafa Çiftçi'nin etiketlenerek yapılan paylaşımlarda, "Cami'den çıkıyorsun karşında dilenci Caddede yürüyorsun karşında dilenci Kafeden çıkıyorsun karşında dilenci. Sayın yetkililer artık bu işe dur demek lazım" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)