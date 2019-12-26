Vali Taşbilek duyarlı gençlere teşekkür etti

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, "Şehirlerimiz ayrı, gönüllerimiz aynı" diyerek köy okulunu baştan aşağıya yenileyen öğrencileri Valilik makamında misafir etti.

Türkiye'nin dört bir tarafından gelerek Gümüşhane'de üniversite okuyan Gençlik Merkezi Fotoğrafçılık kulübü üyesi gençler "Şehirlerimiz Ayrı, Gönüllerimiz Aynı" diyerek Kürtün ilçesindeki köy okulunu 3 gün boyunca geceli gündüzlü çalışarak baştan aşağıya yenilemiş, öğrenciler için giysi, bot, oyuncak ve kırtasiye malzemesi temin etmişti.

"İyi olmanın, güzel olmanın, kardeşliği paylaşmanın ölçütü yok"

Etkinliğin tamamlanmasının ardından Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, öğrencileri makamında ağırladı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Mücahit Atalay, Gençlik Merkezi Müdürü Beytullah Cebel, gençlik merkezi liderleri, fotoğrafçılık kursu eğitmeni Uğur Bulut ve etkinliği gerçekleştiren üniversite öğrencileriyle sohbet eden Vali Taşbilek, "İyi olmanın, güzel olmanın, kardeşliği paylaşmanın ölçütü yok" değerlendirmesinde bulunarak gençlere teşekkür etti.

"Bize düşen ne olursa söyleyin"

Önce öğrencilerle tanışan Vali Taşbilek, Türkiye'nin dört bir yanından okumak için Gümüşhane'ye gelen öğrencileri yaptıkları çalışma için tebrik etti. Vali Taşbilek, "Sizi tebrik ediyorum. Çok güzel bir çalışma yaptınız. Ellerinize sağlık. İyi olmanın, güzel olmanın, kardeşliği paylaşmanın ölçütü yok. Oralara gittiniz, güzelliklere ortak oldunuz. O köyü tanıdınız, bildiniz, oradaki insanlar sizin şahsınızda buraları tanıdı bildiler. Bundan sonra bize düşen ne olursa söyleyin" dedi.

"İyilik yapmak suya taş atmaya benzer, o halka mutlaka büyür"

Kendisinin de ailesiyle birlikte bundan sonra yapılacak organizasyonlara katılmak isteğini gençlere ileten Vali Taşbilek, "İyilik yapmak suya taş atmaya benzer, o halka mutlaka büyür. Bu tip çalışmalar insanların vicdanlarına dokunuyor. Hepinizi tebrik ediyorum. Gençlerimizin hepsi pırlanta gibi. İnşallah sizin gibi gençlerle birlikte nesillerimiz vicdanlı, merhametli olacak. Bende imkan buldukça ailemle birlikte etkinliklerinize katılacağım ve destek olacağım" diye konuştu.

Kaynak: İHA