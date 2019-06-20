Vali Taşbilek Kelkit’te muhtarlarla bir araya geldi

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, şehrin en büyük ilçesi konumundaki Kelkit'te köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek "Hep beraber birlik içerisinde halkımıza hizmeti götürelim" dedi.

Vali Taşbilek, Kelkit Abdulhamit Han Anadolu İmam Hatip Lisesi toplantı salonunda Kelkit Kaymakamı Aziz Onur Aydın ve Kelkit Belediye Başkan Vekili İrşadi Bilgin ile köy ve mahalle muhtarlarıyla istişare toplantısı düzenledi.

Muhtarların tek tek söz alarak köylerindeki ihtiyaç ve taleplerini birinci ağızdan en yetkili isimlere yönelttiği toplantıda tüm talepler ilgili kurum müdürleri ve görevliler tarafından kayıt altına alındı.

"Hep beraber birlik içerisinde halkımıza hizmeti götürelim"

Kamu kurumlarının il müdürleri ve temsilcilerinin katıldığı toplantıda konuşan Vali Taşbilek, "Size misafir olmak amacıyla buradayız. İlin bütün ölçeği içerisinde yeni seçilmiş muhtarlarımızla hem tanışma hem de istek, ihtiyaç, sıkıntı, öneri tavsiyelerini dinlemeye geldik. Kelkit'in resmini çekelim, talepleri alalım istedik. İmkanlarımız nispetinde sizlere yardımcı olmak istiyoruz. Köylülerimiz, vatandaşlarımızı rahat etsin, daha rahat daha huzurlu bir memlekette yaşasın istiyoruz. Sizlerle birlikte olduğunuz için çok mutluyuz. Hep beraber birlik içerisinde halkımıza hizmeti götürelim" dedi.

"Yolu, köprüyü yaparız ama bir yetim, bir mazlum devletinden görmesi gereken sıcaklığı göremiyorsa bu bizi perişan eder"

Muhtarlardan özellikle ihtiyaç sahibi vatandaşlarla ilgili duyarlı olunmasını isteyen Vali Taşbilek, "Kadınlar ve çocuklar, bununla beraber engelliler ve bakıma muhtaç insanlarımız, hastalarımız, yetimlerimiz, yaşlılarımız var. Bu konuda muhtarların hepsi gerek il merkezi gerek ilçelerimiz bizim vakfın doğal mütevelli heyet üyeleri. Bizim her türlü çabaya rağmen ulaşamadığımız yetim, mazlum, hasta, yaşlı, yatalak tek başına, engelli bakıma muhtaç insanlarımızı bize ve kaymakamlarımıza ulaştırın ki biz rahat huzur içinde yaşarken birileri mağdur mazlum kalmasın. Yoksa Allah onun hesabını da bize soracak. Bu konuda da sizden özel istirhamda bulunuyorum. Dün durumu iyi olup ta bugün düşmüş adam olabilir. Hepsinden haberimiz olsun. Bizim onlara ulaşmada elimiz kolumuz sizsiniz. Benim sizden en büyük beklentim ve istirhamım bu açıkçası. Yolu da yaparız, suyu da getiririz. Bir yetim bir mazlum devletten görmesi gereken sıcaklığı göremiyorsa bu bizi perişan eder. Bizim devlet olarak en büyük işimiz bu olması lazım" diye konuştu.

Vatandaşların mutluluğu ve refahı noktasında kendilerine düşen ne varsa muhtarların yanında olduklarını dile getiren Vali Taşbilek, "Muhtarlarımız köyünü temsilen geliyorlar. Hepiniz kıymetli ve değerlisiniz. İşbirliği ve iletişim içerisinde olalım. Kapımız, gönlümüz size her zaman açık" ifadelerini kullandı.

Toplantıda muhtarlar daha çok tasfiye işlemleri nedeniyle yarım kalan sulama göletleri ve köy yollarıyla ilgili taleplerini iletti.

Kurum amirleri de çalışmalarıyla ilgili bilgiler aktararak muhtarlara bilgilendirilmesi gereken konularda bilgi verdi.

Toplantıda kenelerin neden olduğu Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı hakkında çalışması yapılmasını isteyen Vali Taşbilek, eğitim çalışmalarına hız verilmesini istedi.

Vali Taşbilek ve beraberindeki heyet daha sonra ilçenin en büyük hayvancılık tesisi olan Kelkit Doğan Besi tesislerinde incelemelerde bulunduktan sonra buradan ayrıldı.

Kaynak: İHA