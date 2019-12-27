Vali Taşbilek’ten minik öğrencilere ‘Ensar’ teşekkürü

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, Yerli Malı Haftası etkinliğini Afgan aileye yardım kampanyasına dönüştüren Aysın Rafet Ataç İlkokulu 2-E sınıfını ziyaret ederek duyarlılıkları için öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

Beraberinde İl Milli Eğitim Müdürü Seydi Doğan'la okulu ziyaret eden Vali Taşbilek, ilk olarak mülteci aileye "Ensar" olan 2-E sınıfını ziyaret etti.

Burada sınıf öğretmeni Aysel Sungur ve öğrencilerle tek tek tanışarak sohbet eden Vali Taşbilek, öğrencilere "Çok çalışın. Birbirinizi çok sevin, iyi davranın. İyi ve mutlu çocuklar olun. Bol kitap okuyun" tavsiyelerinde bulundu, içerisinde yapboz, boyama kitabı, okuma kitapları, sıfır atık ve trafik eğitim setinin bulunduğu hediyeleri takdim etti.

Vali Taşbilek ayrıca aynı sınıfta okuyan ve çevre duyarlılığı nedeniyle daha önce makamında misafir ettiği Zeynep Oral'a da verdiği sözü tutarak sınıfında ziyaret edip sohbet etti.

Bahar aylarıyla birlikte aynı sınıf öğrencilerin katılacağı bir fidan dikim etkinliğinde buluşmak üzere sözleşen Vali Taşbilek, daha sonra okulun birinci sınıflarını ziyaret etti.

Çocuklarla aynı sıralarda oturarak, derste katılıp öğrencilerle birlikte müzikli ders anlatımını dinleyen ve çocuklarla sohbet eden Vali Taşbilek, okulda bulunan velilerle de görüştükten sonra okuldan ayrıldı.

Kaynak: İHA