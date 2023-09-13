Vali Tavlı, okul ve çevrelerini denetleyerek uyarılarda bulundu

Samsun Valisi Orhan Tavlı, İlkadım ilçesindeki okullar ve çevresini inceleyerek esnaf ile fikir alışverişinde bulundu.

İlkadım'da Tülay Başaran Anadolu Lisesi ve 15 Temmuz Şehitler İmam Hatip Ortaokulu'nu ziyaret ederek, öğretmen ve öğrencilerle sohbet eden Vali Orhan Tavlı, yeni eğitim-öğretim yılının öğrenciler, aileler ve öğretmenler için hayırlı olması temennisinde bulunarak, başarılar diledi.

Ardından, okulların çevresinde bulunan esnafı da ziyaret ederek, sohbet eden ve yeni eğitim-öğretim yılının başladığına dikkat çeken Tavlı, Samsun'da ilgili tüm kurumlar tarafından titizlikle yürütülen çalışmalar ve alınan tedbirlerle okul ve okul çevrelerinde güvenliği sağlayarak, geleceğin teminatı olarak görünen çocukları her türlü olumsuzluktan korumak için çaba sarf ettiklerini hatırlattı.

Bu noktada okul çevresindeki esnafa da önemli sorumluluklar düştüğünü ve güvenli eğitim konusunda esnafla birlikte de çalışmalar yürütüleceğini ifade eden Vali Tavlı, esnafın özellikle 18 yaşından küçüklere satışı yasak olan ürünler konusunda hassasiyet göstereceğine inandığını belirterek, bölgeyi ve insanını çok iyi tanıyan esnafın öğrenciler için madde bağımlılığı başta olmak üzere çeşitli konularda tehlike arz edebilecek şahıslarla ilgili de her zaman kolluk birimleri ile iletişimde olmasının önemine değindi.

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Ayrıca, Emniyet Müdürlüğünün okullardan sorumlu personelince de okul müdürleri, okul çalışanları, okul aile birlikleri ve esnaflar ile bire-bir görüşmelere başlandığını, okul çevresinde bulunan umuma açık yerler, park ve bahçelerin güvenlik açısından kontrol edilerek görülen eksikliklerin giderilmesi noktasında gerekli tedbirlerin alındığını ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)