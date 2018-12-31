Vali Toprak’tan Ereğli Belediyesine ziyaret

Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Ereğli Belediyesini ziyaret etti.

Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Ereğli Polis Meslek Yüksek Okulu'nun mezuniyet törenine katıldıktan sonra Ereğli Belediyesini ziyaret etti. Başkan Özgüven ile görüşen Vali Toprak, ilçedeki çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak ziyarette yaptığı açıklamada, "Bildiğiniz gibi Polis Meslek Eğitim Merkezimizden mezun olan 223 tane gencimizin törenine katılmak üzere Ereğli'ye intikal ettik. Uzun zamandır aklımızdaydı kaymakamımızı, belediye başkanımızı daha doğrusu ilçemizi ziyaret etmek. Bu vesileyle bunu yerine getirdik. İnşallah vatana, millete hizmet edecek çakı gibi 223 gencimiz kura çekerek yeni yerlerine gidecekler. Tabi Polis Meslek Yüksek Okulu'nun Ereğli'de olması da iyi bir imkan. Tekrar gördüğümüz kadarıyla gençlerimizi çok iyi yetiştiren okul müdürümüzü ve orada eğitim veren arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Ereğli'yi ilk kez görüyorum. İl namzeti olan büyük bir ilçe olarak methini hep duyardık. Bunu da hak eden bir ilçemiz olduğunu gördük. Şehirleşmesi gayet güzel. Sanayisi iyi bir durumda. Organize Sanayi Bölgesi var. Eğitimde de iyi bir durumda, iki fakülteye sahip olduğunu öğrendik. İnşallah ilçemizin daha da gelişmesi ekonomik, sosyal, kültürel her yönden layık olduğu yere gelebilmesi için bizler başta olmak üzere kaymakamımız, belediye başkanımızla birlikte hep beraber enerjimizi, çabamızı ortaya koyacağız" ifadelerini kullandı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven ise, "Öncelikle mesleklerine ilk adımı atacak Ereğlimizde Polis Meslek Yüksek Okulu'ndan mezun olan 223 Polisimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Vatanına, milletine hizmet edecek olan gençlerimize meslek hayatlarında başarılar diliyorum. Bu vesileyle valimizi şehrimizde misafir etmekten ve bu güzel izlenimlerinden, değerlendirmelerinden dolayı çok mutluyuz. Valimizin de belirttiği gibi Ereğlimizi hak ettiği noktalara çalışmak adına göreve geldiğimiz ilk günden beri olduğu gibi bundan sonra valimizin, kaymakamımızın da destekleriyle var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Tekrardan valimize hoş geldiniz diyor, saygılarımı sunuyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA