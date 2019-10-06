Vali Toraman: "Muhtarlar kamu görevlisidir"

Kütahya Valisi Ömer Toraman, Kütahya'nın Gediz ilçesinde köy ve mahalle muhtarlarıyla "İstişare Toplantısı"nda bir araya geldi.

Vali Dr. Ömer Toraman başkanlığında yapılan toplantılara; Gediz Kaymakamı Muhammet Önder, Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, ilgili daire müdürleri ile köy ve mahalle muhtarları katıldı.

İş birliği ve kurumlar arası diyalog vurgusu yapan Vali Dr. Ömer Toraman vatandaşın istek ve arzularını ilgili kamu kurumlarına iletilip takibinin yapılması ve çözümde iş birliğine gidilmesi gerektiğini kaydetti.

Muhtarların aynı zamanda birer kamu görevlisi olduğuna dikkat çeken Vali Toraman, "Muhtarlığı yalnızca vatandaşların istek ve şikâyetlerini kamu kurumlarına aktaran bir mekanizma olarak görmemek lazım. Muhtarlar eğitim, sağlık, asayiş gibi birçok konuda vazife gören, halkı bilgilendiren kamu görevlisidir" dedi.

Vali Toraman'ın konuşmasının ardından muhtarlar söz alarak sorun ve taleplerini dile getirdiler.

Muhtarlara tek tek söz veren Vali Ömer Toraman, sorunların gecikmeden çözümünü istedi, ilgili kurum müdürlerine talimat verdi.

Kaynak: İHA