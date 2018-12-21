Vali Toraman’ın kamu kurum ve kuruluş ziyaretleri sürüyor

Kütahya Valisi Ömer Toraman, kamu kurum ve kuruluş ziyaretleri kapsamında Tarım Kredi Kooperatifi Kütahya Bölge Birliği ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünü ziyaret etti.

Tarım Kredi Kooperatifi Kütahya Bölge Birliği ziyaretinde Müdür Özkan İnci tarafından karşılanan Vali Ömer Toraman hizmet binasını gezerek personelle görüştü, işlerinde kolaylıklar diledi. Ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirten Özkan İnci, kurumun çalışmaları hakkında Vali Toraman'a bilgiler verdi.

Vali Toraman, daha sonra İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünü ziyaret ederek İl Kültür ve Turizm Müdürü Zülkarni Yeldemez'den Kütahya'nın kültür, turizm potansiyeli ve yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Vahid Paşa İl Halk Kütüphanesi'ni de ziyaret eden Toraman'a Vahid Paşa İl Halk Kütüphanesi Müdürü Barış Başoğlu kütüphane hakkında bilgi verdi.(EFE)

Kaynak: İHA