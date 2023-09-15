Vali Tuncay Akkoyun Nusaybin ilçesini ziyaret etti

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, yatırımlar hakkında bilgi almak ve incelemelerde bulunmak üzere ilçe ziyaretlerini sürdürüyor. Bu çerçevede beraberindeki heyet ile birlikte Nusaybin ilçesini ziyaret eden Vali Akkoyun, yapılan, yapılması planlanan ve devam eden projeleri, yatırımları yerinde inceleyip ilçenin genel durumu hakkında bilgi aldı.

Vali Akkoyun, ilk olarak Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ercan Kayabaşı'nı ziyaret ederek ilçenin genel durumu, tamamlanan ve devam eden projeler hakkında bilgi alışverişinde bulunduktan sonra Zeynel Abidin Camii Külliyesi'nde incelemelerde bulundu. Daha sonra Nusaybin ilçesinin tarihi ve turistik değerleri olan Mor Yakup Kilise'sini ziyaret eden Vali Akkoyun, Nusaybin Gençlik Merkezini de ziyaret etti. Burada incelemelerde bulunup, gençlerle buluşarak keyifli zaman geçirdi.

Sınav süreçlerini desteklemek, gençlerin her alanda gelişimlerini sağlamak, gençlere yeni ufuklar kazandırmak, modern kütüphane ortamı, çeşitli kurs ve eğitimler, 8 ve 12. sınıflar için deneme sınavları ile gençlere hizmet veren Gençlik Merkezinde, üniversiteye hazırlık kursları, İngilizce kursu, müzik ve resim atölyesi ayrıca öğrencilerin ders çalışması için etüt salonunda incelemelerde bulunan Vali Akkoyun gençlerin memnuniyeti karşısında mutluluğunu ifade etti. Vali Akkoyun; "Ülkemizi emanet edeceğimiz gençlerimizin gelişimi için durmaksızın çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

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Vali Akkoyun, Büyükşehir Belediyesince Nusaybin ilçesinde başlatılan Kapalı Semt Pazarı Projelerini inceledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)