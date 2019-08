Vali Tutulmaz AFAD Bölge Lojistik Deposu’nda incelemelerde bulundu

Afetler sonrası barınma, sağlık, iaşe ihtiyaçlarının hızlı şekilde karşılanması için çadır, yatak, battaniye gibi malzemelerin depolandığı AFAD Bölge Lojistik Deposunda incelemelerde bulunan Vali Mustafa Tutulmaz, İl Müdürü Mehmet Buldan'dan depo ve malzemeler hakkında bilgiler aldı.

Afete Hazırlık Yılı kapsamında geçen hafta gerçekleştirilen "Habersiz Deprem Tatbikatı" sonrası Vali Mustafa Tutulmaz Afyonkarahisar ilimizin afete hazırlık kapasitesi ve çalışmalarını yerinde incelemeye devam ediyor.

5 Kalem Malzeme Depolanıyor

İl Müdürü Buldan, Vali Tutulmaz'a deprem, sel, heyelan, çığ, hortum, teknolojik ve insan kaynaklı afetler, büyük yangınlar sonrasında afetlerden sonra afetzedelerin barınma, sağlık ve iaşe gereksinmelerinin karşılanması noktasında bu deponun önemli bir ihtiyaca karşılık verdiğini söyledi. Buldan, bu depoda afetzedelerin barınma ihtiyaçlarının hızlı ve etkin bir şekilde giderilebilmesi amacıyla, çadır, yatak, battaniye, yastık çarşaf seti ve mutfak seti olmak üzere 5 kalem malzemenin depolandığı ifade etti.

Bilinçli Olmalıyız

Vali Mustafa Tutulmaz, AFAD çalışanlarına kolaylıklar dileyerek olası bir afete karşı kamu kuruluşlarının yanında vatandaşlarında afet bilinci noktasında bilinçlenmesinin önemine dikkat çekti. Vali Tutulmaz: "Doğal afetler önlenemez, ancak depremlerin afetlere dönüşmesi önlenebilir. Bu bakımdan afetlere karşı önceden de hazırlıklı olmak zorundayız. Bu depolarında her an her dakika afetlere hazır olması gerekiyor" dedi

Tüm Tedbirleri Önceden Almalıyız

Tüm tedbirlerin daha önceden alınması gerektiğine vurgu yapan Vali Mustafa Tutulmaz, "Afetlerin tabii ki bir kısmı doğaldır. Belki oluşuna yapılabilecek bir şey yok, ama bir kısmı da biz insanlardan kaynaklanan sıkıntılar da var tabii afetlerde. Eğer tedbiri bilimsel olarak önceden almazsak afetleri yaşamak durumunda kalırız ve ondan sonra da çoğu zaman kadere sorgu yaparız. Bizim tüm tedbirimizi öncelikle almamız lazım. Deprem öldürmez, bina öldürür veya ihmal öldürür gibi bir söz vardı. Şimdi buradan özellikle binalar yapılırken onun muhakkak bilimsel altyapısına uymamız lazım.Şimdi biz genelde çabuk unutuyoruz ve şu anda hiçbir şey olmamış gibi hareket ediyoruz. Bizim tedbirli olmamız lazım, eğitimli olmamız lazım, kurumlar olarak afet olmadan öncesinde ve olduktan sonra hazırlıklı olmamız lazım, bu konuda hassasiyetimizi özellikle ortaya koymamız lazım" dedi.

Kaynak: İHA