Vali Ünlü şehit aileleri ve gaziler ile bir araya geldi

Manisa Valisi Enver Ünlü, şehit aileleri, gaziler ve aileleri ile bir araya geldi.

Şehzadeler Kaymakamlığı Toplantı Salonunda düzenlenen programda vatan, millet ve bayrak uğruna canlarını feda eden şehitlerin ailelerinin devletin ve milletin en önemli emanetleri olduğunu söyleyen Vali Ünlü, şehit ailelerinin taleplerini de dinledi.

Şehzadeler Şehri Manisa'ya güzel hizmetler yapmak için gayret edeceğini ifade eden Vali Enver Ünlü, "Atalarımızın, aziz şehitlerimizin, gazilerimizin al kanlarıyla suladığı, uzuvlarını kaybettikleri, şehitlik ve gazilik payeleri ile onurlandıkları bu aziz vatan topraklarını bizlerde bundan sonra canımız pahasına müdafaa ve muhafaza etmeye devam edeceğiz. Bu şehirde inşallah hep beraber Halil Efelerin, Gördesli Makbule'nin, Parti Pehlivanların bizlere teslim ettikleri sancağı, bizlerde layıkıyla nöbetimizi tutup bizden sonraki nesillere şerefle, şanla, gururla inşallah teslim edeceğiz. Allah bizi onlara mahcup etmesin bu memleketin altıda üstü de mübarek. Burası Anadolu coğrafyası kuru bir toprak değil. Bu topraklar şehitlerimizin aziz kanları ile sulandığı için vatan oldu. Onlar, bir gül bahçesine girercesine şu kara toprağa girdiler ama bu memleketin bağrında hala sıra dağlar gibi duruyorlar. Onların maneviyatları, ruhaniyetleri bize güç, kuvvet veriyor. Onların maneviyatlarından, ruhaniyetlerinden aldığımız o güçle, feyizle inşallah bizde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni 2. yüzyılında, Türkiye Yüzyılında daha da yücelteceğiz" diye konuştu.

Vali Ünlü, "Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi bir gönül coğrafyamız var yani Türkiye Cumhuriyeti bu 780 bin küsur metrekareden ibaret değil. Bizim gönül coğrafyamız bu sınırlara sığmaz. Biliyorsunuz Kurtuluş Savaşıyla Türkiye Cumhuriyeti ve onun kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, esaret altında yaşayan bütün mazlum milletlere bir örnek teşkil etmiştir. Bizden sonra Pakistan, Afrika ve Ortadoğu'da pek çok ülke bizi örnek alarak bağımsızlıklarına kavuşmuşlar. 19 Mayıs'ta Samsun'da yakılan bağımsızlık meşalesi dalga dalga bütün gönül coğrafyamıza yayılmış. Biz sadece Anadolu'da yaşayan vatandaşlarımızdan soydaşlarımızdan mesul değiliz bize ümit bağlayan bizim ayağımız taşa takıldığında bizimle beraber endişelenen pek çok dünya coğrafyasın da yaşayan milletler var, soydaşlarımız var, Müslüman din kardeşimiz var" diye konuştu.

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Vali Enver Ünlü, her zaman şehit ailelerinin ve gazilerin yanında olduğunu belirterek onların talep ve isteklerini dinledi.

Program çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)