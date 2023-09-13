Vali Ünlü’ye ’Hayırlı olsun’ ziyaretleri sürüyor

Manisa Valisi Enver Ünlü, kurum, kuruluş ve sivil toplum temsilcilerinin "Hayırlı olsun" ziyaretlerini kabul etmeye devam ediyor.

Manisa Valisi Enver Ünlü, hayırlı olsun ziyaretleri çerçevesinde kurumların bölge müdürleri, kurum müdürleri, ilçe belediye başkanları ile Manisa'da faaliyet gösteren odaların temsilcilerini misafir etti. Vali Enver Ünlü'ye ilk olarak Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hasan Geriter ve yönetim kurulu üyeleri ziyarette bulundu. Vali Enver Ünlü'ye hayırlı olsun dileklerini ileten Başkan Geriter, Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin (MESOB) faaliyetlerine ilişkin bilgi verdi. Vali Ünlü, Manisa Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Hasan Geriter ve yönetim kurulu üyelerine ziyaretleri sebebiyle teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Ziyarette Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hasan Geriter'e, Başkan Vekili Mehmet Akgül, Yönetim Kurulu Üyeleri Faruk Ulaş, Mustafa Kemal Alacalı, İrfan Aksu, Ergün Çolak, Tahir Memişler, Yaşar Çataldere, Mehmet Çetin, Birlik Genel Sekreter'i Nazan Bektaş eşlik etti.

Belediye başkanlarından ziyaret

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, Gördes Belediye Başkanı Muhammet Akyol, Vali Enver Ünlü'ye ziyarette bulundu. Belediye başkanlarının, Turgutlu, Sarıgöl, Saruhanlı ve Gördes ilçelerindeki yapılan çalışmalar ve faaliyetlere ilişkin bilgi verdiği ziyarette Vali Ünlü, ziyareti sebebiyle ilçe belediye başkanlarına teşekkür etti.

Meteoroloji 2.Bölge Müdürü Musa Deveci, DSİ 2.Bölge Müdürü Sadettin Ceylan, Bursa Kamu Özel Sektör Ortaklığı Bölge Müdürü Sezgin Küçükbekir, Toprak Mahsuller Ofisi Manisa Şube Müdürü (TMO) Birol Güleç, DSİ Manisa Şube Müdürü Gazi Mutlu, Orman İşletme Müdürü Fatih Öztürk, Meteoroloji Müdürü Emrullah Bayraktar, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Manisa İl Koordinatörü Uğur Uslu da Vali Enver Ünlü" ye ziyarette bulundu. Ziyarette kurumların bölge ve Manisa ili özelinde yaptığı çalışmalarına ilişkin Vali Enver Ünlü'ye bilgi verildi. Vali Ünlü, bölge ve kurum müdürlerine ziyaretleri nedeniyle teşekkür etti, çalışmalarında başarılar diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)