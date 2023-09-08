Vali Ustaoğlu, ilçe ziyaretlerine Edremit ile başladı

Balıkesir Valiliğine atanan İsmail Ustaoğlu, ilk ziyaretine Edremit ilçesi ile başladı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Vali Ustaoğlu, ilçe ziyaretlerine Edremit ile başladı

Balıkesir Valiliğine atanan İsmail Ustaoğlu, ilk ziyaretine Edremit ilçesi ile başladı.

Kaymakamlık binasında törenle karşılanan ve Kaymakam Ahmet Odabaş'ı ziyaret eden Ustaoğlu, sırasıyla ilçe müdürleri ile bir araya gelerek brifing aldı. Ardından beraberinde İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit, İl Jandarma Komutan Vekili J Kd. Albay Ali Taşyürek ve diğer yetkililer ile birlikte İlçe Emniyet Müdürü Burak Leminer'i ve İlçe Jandarma Komutanı Ömer Koç'u ziyaret etti. Buradan yeni Kaymakamlık binası ve Cumhuriyet Okulu inşaatını gezen Ustaoğlu, devlet yatırımlarının sayılı günler içinde açılışının müjdesini verdi. OSM Bölge Müdürlüğü ile ziyaretlerine devam eden Ustaoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Medet Akcan'a iade-i ziyarette bulundu.

Buradan İbrahimce Mahallesi'ne geçen Vali Ustaoğlu, mahalle muhtarı Hüseyin Çanaklı tarafından karşılandı. Çocuklarla girişte şakalaşan Vali Ustaoğlu, muhtarlık binası içinde asılı olan, "Milletin derdi ile dertlenmek, benim için şereftir" yazısını okuduktan sonra "Ne güzel yazı" dedi. Ustaoğlu, burada İHA'ya yaptığı açıklamada, "Muhtarım sağ olsun geçen hafta beni ziyarete geldi. "İnşallah ilk ziyaretimi Edremit'te yapacağım ve senin mahalline geleceğim" dedim. Balıkesir çok güzel bir şehir. İşte bir haftadır biliyorsunuz, önce zafer bayramını Kuva-yi Milliye şehrinde ilk bayramınızı kutladık. Kurtuluş coşkusunu merkez ve her ilçemizde yaşamaya devam ediyoruz. Balıkesir'e gelmeden adını duyduğum Kuva-yi Milliye şehrini merak ediyordum. Bu şehirde görev yapmayı Rabbim nasip etti. Edremit'te en fazla nüfusa sahip olan körfezimizin en büyük ilçesi. Yatırımlarımızı yerinde gördük, ilçemizi yakından tanıma fırsatı buldum, esnafımızla bir araya geldik. Şimdi de ilçemizin en köklü mahallesi İbrahimce'deyiz. Vatandaşlarımızla, muhtarımızla beraberiz. Halkımızın her sorunu sorunumuz. İlçede 450 kişiyi istihdam eden fabrikayı gezdik, ihracat yapıyorlar ve Balıkesir'de ihracatta 2. sıradalar. Yani istikrarlı, hem üretimiyle ülkemize çok önemli katkısı olan firmayı da ziyaret etme fırsatımız oldu" dedi. İlk ilçe ilk muhtarlık ziyaretinden sonra Ustaoğlu, polis noktasını ve mahalleye yapılmakta olan camii inşaatını ziyaretinin ardında Balıkesir'e döndü.

Vali Ustaoğlu, ilçe ziyaretlerine Edremit ile başladı

Vali Ustaoğlu, ilçe ziyaretlerine Edremit ile başladı

Vali Ustaoğlu, ilçe ziyaretlerine Edremit ile başladı

Vali Ustaoğlu, ilçe ziyaretlerine Edremit ile başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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