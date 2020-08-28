Vali uyardı! O ilimizde koronavirüsten ölenlerin sayısı birden fırladı
Düğün, nişan gibi toplu etkinliklerin yanı sıra aileler arası ziyaretlerden dolayı Ağustos ayında vaka ve ölüm oranlarında artış yaşandığını dile getiren Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, konuşmasında ''Hijyen, mesafe ve maske kuralına ciddi bir şekilde uymamız gerekiyor. Elimizdeki veriler bu yükselişin ana sebebi düğün, nişan gibi toplu etkinlikler ile aile arası ziyaretlerden olduğunu biliyoruz. Vatandaşlarımızın kalabalık ortamlardan uzak durmalarını istiyoruz" ifadelerine yer verdi.
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