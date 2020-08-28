Vali uyardı! O ilimizde koronavirüsten ölenlerin sayısı birden fırladı

Artan koronavirüs vakalarının ardından Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, kentteki toplam vefat sayıları yükseldiğini söyleyerek vatandaşları uyardı. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Şimşek, ''Niğde’de 30 vatandaşımız hayatını kaybetti. Bu da bize gösteriyor ki Covid 19 pandemisini daha ciddiye almamız gerekiyor'' dedi.