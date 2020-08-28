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  3. Vali uyardı! O ilimizde koronavirüsten ölenlerin sayısı birden fırladı

Vali uyardı! O ilimizde koronavirüsten ölenlerin sayısı birden fırladı

Artan koronavirüs vakalarının ardından Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, kentteki toplam vefat sayıları yükseldiğini söyleyerek vatandaşları uyardı. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Şimşek, ''Niğde’de 30 vatandaşımız hayatını kaybetti. Bu da bize gösteriyor ki Covid 19 pandemisini daha ciddiye almamız gerekiyor'' dedi.

Düğün, nişan gibi toplu etkinliklerin yanı sıra aileler arası ziyaretlerden dolayı Ağustos ayında vaka ve ölüm oranlarında artış yaşandığını dile getiren  Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, konuşmasında ''Hijyen, mesafe ve maske kuralına ciddi bir şekilde uymamız gerekiyor. Elimizdeki veriler bu yükselişin ana sebebi düğün, nişan gibi toplu etkinlikler ile aile arası ziyaretlerden olduğunu biliyoruz. Vatandaşlarımızın kalabalık ortamlardan uzak durmalarını istiyoruz" ifadelerine yer verdi.

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28 Ağustos 2020 Cuma 15:56
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