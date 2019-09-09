Vali Varol’dan okul pansiyonlarına akşam denetimi

Amasya Valisi Dr. Osman Varol, yeni eğitim-öğretim yılı öncesi akşam saatlerinde okul pansiyonlarına giderek hazırlıkları denetledi.

2019-2020 eğitim-öğretim yılı öncesi İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. İlker Kösterelioğlu ile Amasya Güzel Sanatlar Lisesi ve Amasya Anadolu Lisesi'ne giderek öğrencilerin kaldığı pansiyonlarda yatakhane, yemekhane, derslikler ve diğer kısımlardaki hazırlıkları inceleyen Vali Varol, okul yöneticileri ile pansiyon sorumlularından bilgi aldı. Öğrencilerle de sohbet eden Varol, isteklerini dinleyip müzik dinletilerini de bir süre takip etti.

İlköğretim Haftası mesajında geleceğin teminatı olan öğrencilerin çağın gereklerine uygun bir biçimde eğitimlerini tamamlamaları ve geleceğe eksiksiz hazırlanabilmeleri için devletin bütün imkânlarının seferber edildiğini belirten Vali Varol, "Çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceğini şekillendiren eğitim süreci, sadece bireylerin değil toplumumuzun geleceği için de büyük önem taşımaktadır. Bu çerçevede devletimiz ve milletimiz, hiçbir çabadan ve fedakârlıktan kaçınmamaktadır, kaçınmayacaktır. Okullarımız hem altyapı hem de diğer ihtiyaçlarının karşılanması için görev üstlenmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA