Vali Vasip Şahin, Kahramankazan ilçesinde

Vali Vasip Şahin, ilçe ziyaretleri kapsamında Kahramankazan ilçesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Kahramankazan Kaymakamı Engin Aksakal ve Kahramankazan Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Ceylan tarafından karşılanan Vali Vasip Şahin, ilk olarak İlçe Kaymakamlığını ziyaret etti ve Kahramankazan ilçesi hakkında Kaymakam Aksakal'dan brifing aldı.

Vali Şahin, daha sonra 15 Temmuz gecesi şehit olan Samet Cantürk ve Ömer Taşdemir'in ailelerini ziyaret etti.

Vali Şahin, ardından ilçede bulunan Atatürk İlkokulu inşaatında incelemelerde bulundu.

Kaynak: İHA