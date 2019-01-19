Vali ve eşi yurtta kalan çocukları eğlendirdi

Karabük'e atandığı günden buyana sosyal sorumluluk projelerine önem veren Karabük Valisi Fuat Gürel ve eşi Özlem Aras Gürel, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Güleç Çocuk Evlerinde kalan 6-12 yaş gurubu çocuklarla bir araya gelerek eğlenceli dakikalar geçirdi.

Vali Fuat Gürel ve eşi Özlem Aras Gürel, KARES AVM'de bulunan SeBaBuBa Oyun Salonunun işletmecisi Uğur Çalışkan ve ailesinin geleneksel hale getirdiği sosyal sorumluluk projesi kapsamında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Güleç Çocuk Evlerinde kalan 6-12 yaş gurubu çocuklarla bir araya gelerek eğlenceli dakikalar geçirdi.

Çocuklarla yakından ilgilenerek onlarla sıcak sohbetler kuran Vali Fuat Gürel ve eşi Özlem Aras Gürel birlikte yedikleri yemeğin ardından çocuklar SeBaBuBa "Sevgi Bağları Burada Başlar" oyun salonunda gönüllerince eğlendiler.

Vali Gürel, SeBaBuBa Oyun Salonunun işletmecisi Uğur Çalışkan ve ailesine Güleç Çocuk Evlerinde kalan çocuklarına gösterdikleri yakın ilgi ve alakadan dolayı teşekkür etti.

Kaynak: İHA