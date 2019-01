Vali Vekili Taşdöğen’den İl Müdürü Yoldaş’a ziyaret

Bilecik Vali Vekili Mehmet Taşdöğen, Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Yoldaş, ilin tarım yapısı, potansiyeli ve kurum hakkında bilgiler verirken karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Vali Vekili Taşdöğen, Bilecik'in tarım ve hayvancılık sektöründe önemli bir yerinin bulunduğunu belirterek, "Bilecik ekonomisinin temellerinden birisi tarım sektörüdür. Genç çiftçi desteklemelerinin çok yerinde bir proje olduğunu ve boşalan köylerimizde bir hareketlilik getireceğine inanıyorum. Ayrıca, son yıllarda bakanlığımızın ve il müdürlüğümüzün başarılı çalışmalar yürüttüğünü görüyorum. Çalışmalarınızı takdirle takip ediyor, bu vesile ile sizleri tekrardan kutluyorum" dedi.

Tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi için hazırlanan projelere her zaman destek vereceklerini belirten İl Müdürü Yoldaş ise, "Tarım ve hayvancılık sektörünün hızlı gelişmesi, iyileşmesi ve istenilen seviyeye gelmesi için teşkilatın, gelişen ve değişen teknolojiyi ve metotları kullanması yönünde çiftçilerle her zaman birlikte hareket ediyoruz. Tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi için hazırlanan projelere her zaman destek olduk ve bundan sonrada olmaya devam edeceğiz. Tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgelerinin kurulma çalışmalarının ilimiz adına önemli bir adım olduğunu belirtmek isterim. Ayrıca bu sene "Genç Çiftçi Desteklemeli" kapsamında ilimizde toplam bin 430 hayvan hibe edilmiştir" ifade edildi.

İl Müdürü Yoldaş sohbet ortamında geçen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek kendilerine teşekkür etti.

