Vali Yardımcısı Aslan, Tarihi Peynirciler Çarşısını ziyaret etti

Van Vali Yardımcısı ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Sinan Aslan, restorasyonu tamamlanarak açılışı yapılan tarihi peynirciler çarşısında incelemelerde bulundu.

Büyükşehir Belediyesi ve Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca restorasyonu yapılan Tarihi Peynirciler Çarşısı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katıldığı programla açıldı. Açılışı yapılan çarşı Türk bayraklarıyla donatılırken, restorasyon çalışması da vatandaşlar tarafından büyük beğeni kazandı.

Açılışı yapılan çarşıya giden Vali Yardımcısı ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Sinan Aslan ile İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, burada incelemelerde bulundu. Esnafı dinleyen Vali Yardımcısı Aslan ve Öztürk, kuzey-batı bölümlerindeki dükkanların da son durumları hakkında bilgi aldı.

Yapılan incelemelerin ardından Vali Yardımcısı Aslan, çarşı dışındaki esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti.

Kaynak: İHA