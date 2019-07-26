Vali Yardımcısı Doğan’dan Ehram Dokuma Atölyesine ziyaret

Erzurum Girişimci Kadınlar Derneğinin İç İşleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü Proje destek birimi PRODES tarafından desteklenen Ehram Dokuma Eğitimi devam ediyor.

Ehram Dokuma merkezinde 6 bayan kursiyer Halı Dokuma eğitimi ile meslek sahibi olacaklar.

Mahallebaşı İş Merkezinde bulunan halı dokuma eğitim atölyesini ziyaret eden Vali yardımcısı Saadettin Doğan kursiyerler ile sohbet ederek Dernek Başkanı Zekiye Çomaklı'dan Ehram Dokuma eğitimi ve dernek çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Er-Kadın Yönetim Kurulu Başkanı Zekiye Çomaklı yaptığı açıklamada, "Atölyemizde Ehram dokuma zanaatı ayrıntıları ile öğretilmektedir. PRODES tarafından desteklenen ve genç kız ve kadınlarımıza meslek edinme imkânı tanıyan projemiz oldukça verimli oldu. Bu meslekte, çeşitli desenlerde yapılan ehram kumaşının yanı sıra yanı sıra ehram kalitesini, tezgâh kurmayı, makara, iplik bobinlerini, dokuma işleminin hatasız olarak yürütülmesini sağlamak, kusurlu bölümleri ayırmak, küçük çapta basit onarım ve bakım işlerini yapmak gibi konularda da eğitim almaktalar. Kursiyerlerimiz severek ve gayet özenle bu işi yapmaya çalışıyorlar, o yüzden ehramların dokunduğu merkezi kapanmayacak, proje iş birlikçimiz olan Erzurum Büyükşehir Belediyesi ile yaptığımız protokol sayesinde atölye devam edecek." dedi.

Projenin sürdürülebilir olmasından dolayı duyduğu memnuniyeti anlatan Vali Yardımcısı Saadettin Doğan "Mesleki eğitimler sonunda projenin sürdürülebilirliği, özellikle çok değerli yöresel bir ögenin gün ışığına çıkarılarak, unutulmamasını sağlamak çok önemli. İnşallah istenilen şekilde devam eder ve kadınlarımız hem ev ekonomilerine katkı sağlar hem de bir meslek kaybolmaktan kurtarılır." dedi.

Daha sonra kursiyerler ile tezgâhlara oturan Doğan Ehram dokuma mesleğinin ince bir iş olduğunu belirterek hepsine ilerde mesleklerini devam ettirmelerini ve kooperatifleşmelerini tavsiye etti.

Kaynak: İHA