Vali Yardımcısı sahneye çıktı, salon ayakta alkışladı

Trabzon'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte Trabzon Vali Yardımcısı Bünyamin Yıldız şarkı söyledi, bütün salon ayakta alkışladı.

Trabzon Ortahisar Zübeyde Hanım Kız Anadolu Lisesinin Devlet Tiyatrosu Haluk Ongan Sahnesinde düzenlediği, 24 Kasım Öğretmenler günü programı gerçekleştirildi. Programda öğretmenlerin oluşturduğu koro eşliğinde yapılan müzik dinletisi dinleyicilere keyifli anlar yaşattı.

Programa Trabzon Vali Yardımcısı Bünyamin Yıldız, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şükür Köse ve beraberinde il protokolü katıldı. Programda konuşma yapan Okul Müdürü Yücel Şahinbaş öğretmenler gününün önemine vurgu yaparak, "Tüm öğretmenlerimizin gününü kutluyorum. Hepiniz ayrı ayrı bir değersiniz" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Zübeyde Hanım Kız Anadolu Lisesi Öğretmenlerinin oluşturduğu koro Müzik Öğretmeni Ayşegül Aydın yönetiminde Türk Sanat Müziğimizin seçkin eserlerinden oluşan repertuarlarını sergiledi. Programa, Trabzon Vali Yardımcısı Bünyamin Yıldız seslendirdiği eserle damgasını vurdu. Trabzon Vali Yardımcısı Bünyamin Yıldız'ı tüm salon ayakta alkışladı.

Kaynak: İHA