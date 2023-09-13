Vali Yavuz Gebze’deki projeleri inceledi

Gebze'de yürütülen çalışmaları inceleyen Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, "Çoban Mustafa Paşa Cami'mizi de daha iyi bir noktaya getirmek için birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Diğer taraftan Gençlik Merkezi gibi projeleri gezmeye devam edeceğiz....

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Vali Yavuz Gebze’deki projeleri inceledi

Gebze'de yürütülen çalışmaları inceleyen Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, "Çoban Mustafa Paşa Cami'mizi de daha iyi bir noktaya getirmek için birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Diğer taraftan Gençlik Merkezi gibi projeleri gezmeye devam edeceğiz. Şunu söylemeliyim ki başkanımız seçildiği günden bu yana ilçemize çok güzel projeler kazandırdı ve halkın sorunlarına yakından ilgi gösterdi. Yaptığı projeleri gürünce de bu kanaatimizi pekiştirdi" dedi.

Vali Seddar Yavuz, Gebze Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan projeleri yerinde inceledi. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'ün ev sahipliğinde düzenlenen proje turuna Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, belediye başkan yardımcıları, mahalle muhtarları, ilgili birim müdürleri de katıldı.

Vali Yavuz, program çerçevesinde Sarı Cami ve Meydan Düzenleme Projesi, İlyasbey Sağlıklı Yaşam Merkezi, inşaatı devam eden Şehit Polis Faruk Aslan Polis Merkezi, Güzide 7/24 Bebek ve Çocuk Bakım Evi ve Gebze Belediyesi Eskihisar Kale ve Çevresi Rekreasyon Projeleri, Gebze Gençlik Merkezi, Pelitli Trafik Eğitim Merkezi yerleşkesi, Pelitli Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi projelerini inceledi.

"Yaptığı projeleri gürünce de bu kanaatimizi pekiştirdi"

Gebze'nin bilim ve sanayinin merkezi olduğunu söyleyen Vali Yavuz, "Gebze Belediye Başkanımız Zinnur Bey de Gebze'mize değer katan önemli çalışmalar yapıyor. Biz de Valilik olarak kendisini destekliyoruz. Bugün öncelikle ülkemize örnek olacak ve çalışan ebeveynlere yönelik hazırlanmış olan 7/24 Bebek Bakım Merkezini ziyaret ettik. Daha sonra Beylikbağı Mahallesi'nde gerçekleştirilen çok modern bir polis merkezi çalışmasını ziyaret ettik. Şuan ise Eskihisar Kalesi'ndeyiz. Buranın özellikle hem Gebze'mize hem de turizme kazandırılması için belediyemiz güzel bir proje hazırladı. Bu projeye biz de Valilik olarak kültür katkı payından destek vermek suretiyle ortak bir proje geliştirdik. Çok iyi bir noktaya geldiğimizi siz de müşahede ediyorsunuz. Çoban Mustafa Paşa Cami'mizi de daha iyi bir noktaya getirmek için birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Diğer taraftan Gençlik Merkezi gibi projeleri gezmeye devam edeceğiz. Şunu söylemeliyim ki başkanımız seçildiği günden bu yana ilçemize çok güzel projeler kazandırdı ve halkın sorunlarına yakından ilgi gösterdi. Yaptığı projeleri gürünce de bu kanaatimizi pekiştirdi" dedi.

"Bu birliktelikler Kocaeli'de güzel bir sinerji oluşturdu"

İş birliği içinde çalıştıklarını söyleyen Vali Yavuz, "Halkımızın ihtiyaç ve sorunlarını çözecek şekilde planlamalar yapıyor ve bunları hızlıca çözmek üzere hareket geçiyoruz. Bu birlikteliklerin Kocaeli'de güzel bir sinerji oluşturduğunu görüyoruz. Emeği geçen herkesi gönülden tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Gezi programı sonunda Vali Seddar Yavuz'a desteklerinden dolayı teşekkür eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "Kocaeli Valimiz Sayın Seddar Yavuz'un teşrifleri ile Gebze'mizde verimli bir proje gezisi düzenledik. 7'den 70'e tüm hemşerilerimizi kuşatan hizmet ve eserlerimizin üretiminde bizlere destek veren Sayın Valimize şükranlarımı arz ediyorum" şeklinde konuştu.

Vali Yavuz Gebze’deki projeleri inceledi

Vali Yavuz Gebze’deki projeleri inceledi

Vali Yavuz Gebze’deki projeleri inceledi

Vali Yavuz Gebze’deki projeleri inceledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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