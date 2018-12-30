Vali Yavuz, vatandaşları dinlemeye devam ediyor

Ordu Valisi Seddar Yavuz, vatandaşlar ile bir araya gelerek düzenlediği "Halk Günü" toplantılarını sürdürüyor.

Ordu Valisi Seddar Yavuz, sorun, sıkıntı, şikayet, ihtiyaç ve taleplerini iletmek isteyen vatandaşlar için düzenlediği "Halk Günü" toplantılarını sürdürüyor. Valilik binası içerisindeki toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda vatandaşlar ile bir araya gelen Vali Yavuz, katılımcıların sorun, şikayet, ihtiyaç ve taleplerini dinleyerek çözüm yolu aradıklarına dikkat çekti. Vali Yavuz burada yaptığı açıklamada, "Burada bulunan kurum müdürlerimizle birlikte sizleri olabildiğince dinlemeye, dertlerinize çare bulmaya, sorunlarınızı çözmeye çalışacağız. Ancak, bazı vatandaşlarımız yaşadıkları ilçelerde sorunları çözülebilecekken buraya kadar geldiğini görüyorum. Bundan üzüntü duyuyorum. Çünkü, basit konular için Aybastı'dan, Korgan'dan, Mesudiye'den kalkıp buraya kadar gelmenize gerek yok. Bu sizler için de bir külfet oluşturuyor. İlçenizde çözülemeyen sorunlarınız, sıkıntılarınız için buraya gelirseniz sizler için de iyi olur" ifadelerine yer verdi.

Toplantıya katılan 95 vatandaşın sorun, şikayet ve taleplerini tek tek dinleyen Vali Seddar Yavuz, kendisine iletilen konuları not aldı. Toplantıda hazır bulunan kurum müdürlerine de talimatlar veren Vali Yavuz, vatandaşların ilettiği sorun, şikayet ve taleplerine çözüm bulunmasını istedi.

Kaynak: İHA