Vali Yavuz’dan Rektör Akdoğan’a ziyaret

Ordu Valisi Seddar Yavuz, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette her iki kurum arasında yapılabilecek iş birlikleri ve ortak projeler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Vali Seddar Yavuz, Rektör Prof. Dr. Ali Akdoğan'a yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunarak çalışmalarında başarılar diledi. Rektör Akdoğan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Vali Yavuz'a teşekkür etti.

Kaynak: İHA